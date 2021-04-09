Чешская армия сменит «УАЗы» на «Тойоты»

Чешская армия получит новые внедорожники. Вчера, 7 апреля, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Чехии подписало контракт на закупку новых армейских машин повышенной проходимости.

Детали первого контракта не разглашаются, при этом известно, что чешская армия планирует приобрести в общей сложности 1200 автомобилей Toyota Hilux в версии пикап. Они заменят состоящие на службе 661 автомобиль Land Rover Defender 110, 79 единиц Land Rover Defender 130 и 630 машин УАЗ-469.

Внедорожник Toyota Hilux, доработанный компанией Glomex MS Источник изображения: armyrecognition.com

«Новая Toyota Hilux прошла все контрольные испытания и готова к проведению первых военных испытаний. Toyota Hilux — внедорожник, разработанный и произведённый японским производителем автомобилей Toyota. Toyota Hilux для Чехии будет военизированной версией, производимой чешской компанией Glomex MS в соответствии с потребностями и требованиями чешской армии», — сообщили в пресс-службе Минобороны Чехии.

Toyota Hilux будет поставляться чешской армии в пятиместной версии с двигателем на 150 л.с. После доработки машин компанией Glomex MS они получили усиленный кузов с повышенной грузоподъёмностью и возможность буксировки прицепов массой до 3,5 т.