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Российская газета

Заседание по вопросам развития военного сотрудничества ОДКБ пройдет очно

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Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

14 апреля 2021 года состоится 18-е заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ. Заседание пройдет под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова.

"Члены Военного комитета будут проинформированы о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенных Республикой Таджикистан в период председательства в Организации в 2021 году. На заседании планируется обсудить вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах, мероприятия совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, деятельность Центра кризисного реагирования ОДКБ и создание совместного подразделения радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения", - сказано в сообщении пресс-службы штаба.

При этом, как рассказал корреспонденту "РГ", пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович, заседание пройдет не по видео-конференц связи, а очно на территории Конгрессно-выставочного центра Министерства обороны "Патриот Экспо".

"Члены Военного комитета заслушают информацию начальника Общевойсковой академии ордена Жукова Вооруженных Сил РФ о базовой учебно-методической организации по подготовке персонала Миротворческих сил ОДКБ, а также о деятельности Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М.Штеменко в качестве базовой учебно-методической организации по подготовке военных кадров для государств-членов ОДКБ по специальностям в области информационной безопасности", - рассказал Владислав Щегрикович.


Тимофей Борисов

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