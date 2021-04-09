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ЦАМТО

SEMAN возвращается к ремонтным работам на штурмовиках Су-25 ВВС Перу

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Самолеты Су-25 ВВС Перу
Самолеты Су-25 ВВС Перу.
Источник изображения: © CC BY-SA 1.0, Chris Lofting

ЦАМТО, 8 апреля. Сервисная служба Seman Peru S.A.C. начала процесс приобретения материалов, необходимых для проведения капитального ремонта двух очередных штурмовиков Су-25 ВВС Перу.

Как сообщает Infodefensa.com, программа в последние годы столкнулась с рядом проблем: от нерегулярного исполнения бюджета до неудавшейся попытки получить техническую помощь от белорусского ОПК.

В рамках реализации ремонтных работ часть компонентов Су-25 проходят восстановление в России, а затем отправляются в Перу, где сборку берут на себя специалисты SEMAN.

После преодоления имевшихся проблем поставка первых двух отремонтированных самолетов была подтверждена в ходе выставки SITDEF-2019, третьей машины – в середине того же года. В феврале 2020 года была подтверждена поставка четвертого Су-25. Однако через месяц в Перу были зарегистрированы первые случаи заболевания COVID-19 и службы технического обслуживания ВС Перу не смогли проводить дальнейшие работы в связи с ограничительными мерами, принятыми правительством Перу для борьбы с пандемией.

Работы по проекту включают в себя разборку узлов и агрегатов Су-25, их ремонт и капитальный ремонт (большая часть работ проводится за рубежом). На мощностях SEMAN проводятся испытания на размерный анализ, неразрушающие испытания, структурный ремонт и ряд других операций.

В марте этого года был заключен небольшой контракт на закупку смазочных материалов, которые будут использоваться при капитальном ремонте двух выше упомянутых Су-25, что подтверждает возобновление работ в ближайшее время.

Как уже сообщал ЦАМТО, командование ВВС Перу неоднократно обращалось к авиаремонтным предприятиям в странах на постсоветском пространстве с предложением проведения ремонта и модернизации штурмовиков Су-25. После оценки различных предложений было принято решение восстановить 10 самолетов (6 Су-25K и 4 Су-25УБ) в рамках соглашения SEMAN и АО "Рособоронэкспорт".

Контракт стоимостью 96,4 млн. солей (31,99 млн. долл.), подписанный 23 декабря 2014 года, предполагает проведение ремонта и модернизации десяти из 18 самолетов Су-25, состоящих на вооружении ВВС Перу (10 Су-25K и 8 Су-25УБК).

Из этой суммы 15,44 млн. долл. приходится на ремонт основных узлов и агрегатов, 8,25 млн. долл. – на поставку тормозных парашютов, пирокарт, запасных частей и технической документации, 8,3 млн. долл. – на капитальный ремонт 20 двигателей Р-95Ш.

Первый самолет Су-25К (регистрационный номер FAP 070) вернулся в состав 11-й авиагруппы, расположенной на авиабазе "Эль-Пато" в городе Талара на северном побережье Перу, в августе 2018 года, второй, Су-25УБ (регистрационный номер FAP 085) – в середине марта 2019 года, третий, Су-25УБ (регистрационный номер FAP 083), – в середине августа 2019 года, четвертый, Су-25К (регистрационный номер FAP 071), – в начале марта 2020 года. Поставка пятого самолета ожидалась в середине мая и еще двух – до конца 2020 года. Однако, как уже было сказано выше, проект с тех пор "встал на паузу".

Как отмечает Infodefensa.com, хотя проводимая модернизация самолетов считается частичной и включает в т.ч. имеющиеся на гражданском рынке компоненты COTS (Commercial Off-The-Shelf), выполнение соглашения можно считать успехом командовании ВВС Перу, которое, наконец, возвратило в боеготовое состояние часть парка Су-25.

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Страны
Белоруссия
Перу
Россия
Продукция
Су-25
Компании
РОЭ
Проекты
2020-й год
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