О ситуации в Сирии рассказали российские военные

Пять мирных жителей погибли, еще шесть, включая двух детей, ранены в провинции Алеппо в Сирии из-за артиллерийского обстрела из районов, которые контролирует армия Турции, сообщили российские военные.

«7 апреля 2021 года в период с 18:30 до 19:10 мск в результате артиллерийских ударов, нанесенных с территории районов, подконтрольных вооруженным силам Турции, по населенным пунктам в округе Тель-Рифъат провинции Алеппо погибло пять мирных жителей. Ранения получили шесть человек, включая двух детей», - сказали в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

5 апреля заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Карпов сообщил, что российские и турецкие военные провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо по маршруту от Джаррих-эль-Фаукани до Кула и обратно.

Ситуация в Сирии обсуждалась 25 марта в ходе телефонных переговоров министра обороны РФ Сергей Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара, сообщало Минобороны РФ.