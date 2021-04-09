Лесопожарную машину ПМ-160 проверят в «боевых» условиях в Зауралье

Уникальная разработка ПАО «Курганмашзавод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) лесопожарная машина ПМ-160 передана Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области для апробации в тестовом режиме на территории Зауралья во время пожароопасного сезона 2021 года, сообщила пресс-служба НПО «Высокоточные комплексы».

Гусеничная ПМ-160 имеет неоспоримые преимущества перед колесным пожарным транспортом. Лесополоса, заболоченность, холмистость - для машины все это не преграда. Она оборудована клиновидным отвалом для локализации очагов возгорания. Для тушения пожара на нее установлена цистерна объемом 6500 литров с насосной установкой, обеспечивающей напор в номинальном режиме не менее 100 литров в минуту. Такая скорая пожарная помощь может за короткое время предотвратить распространение огня. Кроме того, функция самоорошаемости кабины позволяет водителю приблизиться к очагу возгорания на минимальное расстояние. Запас топлива обеспечивает до 10 часов работы.

– Пока ПМ-160 создана в единственном экземпляре. Это одна из новейших разработок Курганмашзавода, созданная в рамках диверсификации производства с использованием узлов и деталей исключительно отечественного производства, – комментирует Александр Дерновой, заместитель генерального директора НПО Высокоточные комплексы по стратегии, инновациям и развитию. – Тестирование машины в реальных условиях продемонстрирует ее возможности, а также направления совершенствования и доработки опытного образца.

При необходимости лесопожарную машину можно доставить в любой район области. Она приспособлена к транспортировке железнодорожным и автомобильным транспортом.

На фото: Лесопожарная машина ПМ-160 ПАО «Курганмашзавод»