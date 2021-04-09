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Российская газета

Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"

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В Сербии продолжается совершенствование собственного зенитного ракетно-пушечного комплекса PASARS-16 Terminator.

Сообщается, что он получил модернизированный вариант ракеты от системы войсковой противовоздушной обороны "Стрела-10". Местные оборонщики провели ее доработку, установив более совершенную головку самонаведения и стартовый ускоритель. Предполагается, что данные новшества существенно повысят возможности ЗРПК по борьбе с различными целями, в том числе беспилотными летальными аппаратами различных типов.

Ранее PASARS-16 оснащались авиационными ракетами Р-13М. У них заменили двигатели и доработали инфракрасную головку самонаведения. Такие средства поражения могут настигать противника, летящего на высотах до 8000 метров и на дальности около 12000 метров.

В качестве пушечного вооружения применена 40-мм автоматическая пушка "Бофорс" L70. Ее скорострельность - 240 выстрелов в минуту. Начальная скорость снаряда достигает 1000-1600 м/с. Дистанция поражения - около 3000 метров.

Эффективность применения такого оружия обеспечивается современной системой управления огнем с тепловизионным каналом.

Terminator выполнен на трехосном шасси вездехода FAP-2026BS/AV. Кабина и башня с вооружением имеют бронирование. Предусмотрена противоминная защита. Мощность двигателя - 280 л.с.

Машина впервые была представлена в октябре 2016 года. В то же время на вооружении сербской армии остается небольшое количество ЗРК "Стрела-10", успешно освоены полученные из России комплексы "Панцирь-С1".



Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Стрела-10
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