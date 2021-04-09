Милитаристский угар Кремля на Украине: как реагировать Западу? (Politico, США)

Россия проводит обычные ежегодные плановые учения, что может включать передислокацию войск. Однако западная пресса видит в этом или запугивание Киева, или еще больше — подготовку к вторжению на Украину. К всеобщему хору голосов примкнул и экс-посол США на Украине Стивен Пайфер. Какие шаги предлагает предпринять Пайфер — читайте в статье.

Европа и США должны сделать так, чтобы Москва правильно понимала, каковы будут издержки от военного наступления

Берлин - На прошлой неделе Россия усилила свое военное присутствие на Крымском полуострове, перебросила свои войска к российско-украинской границе и объявила "проверку боеготовности". Скорее всего, это просто тактическая уловка, призванная деморализовать правительство в Киеве и проверить реакцию Запада.

Но не исключено, что все может быть гораздо хуже. Если Кремль проводит анализ издержек и выгод наступления на Украину, Европа и США должны сделать так, чтобы Москва не ошиблась в расчетах, потому что она недооценивает издержки.

Напряженность усилилась, несмотря на редкое на сегодня дипломатическое достижение в тлеющем конфликте между Россией и Украиной: прекращение огня на востоке Донбасса, которое соблюдалось, по крайней мере, какое-то время. Пока в конце прошлого года ситуация не начала ухудшаться, перестрелки на линии соприкосновения украинской армии с российскими силами и их марионетками были редки.

К сожалению, в последнее время поступают только мрачные дипломатические новости. В переговорном процессе под руководством немцев и французов с недавних пор нет никакого прогресса. Трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе также не добивается особых успехов на своих встречах.

На прошлой неделе появились подтвержденные видеокадрами сообщения о переброске по мосту через Керченский пролив в Крым российской тяжелой артиллерии, а также о передвижении в сторону украинской границы напротив Донбасса другой военной техники, в том числе, танков и зенитно-ракетных комплексов. 6 апреля российский министр обороны объявил о проведении в вооруженных силах проверок боеготовности и учений. Все это очень похоже на подготовку к боевым действиям.

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков неубедительно утверждает, что эти действия не должны абсолютно никого беспокоить. "Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира", - сказал он. Его слова никого не убедили.

Скорее всего, российские военные маневры имеют целью вывести Киев из себя. Если бы Кремль действительно намеревался начать наступление, то свои действия он осуществлял бы скрытно, чтобы обеспечить себе фактор внезапности. Но ни у кого нет полной уверенности, что русские не нападут. Украинские вооруженные силы приведены в состояние повышенной готовности. Они наверняка потерпят поражение в боях с российской армией, но нанесут ей потери.

Если Россия нападет, в Европе возникнет серьезный кризис. Запад должен сделать так, чтобы президент Владимир Путин и Кремль осознали, какими будут издержки от вторжения российских частей и подразделений на Украину.

Процесс подачи сигналов начался. Американский президент Джо Байден и другие высокопоставленные руководители в беседах с украинскими коллегами выражают свою поддержку. То же самое сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Американские и британские самолеты-разведчики летают над Украиной и Черным морем вблизи Крыма, собирая разведывательную информацию и подавая Киеву сигналы о политической поддержке. 3 апреля министры иностранных дел Франции и Германии выступили с совместным заявлением по поводу сложившейся ситуации. Правда, сигнал прозвучал бы сильнее и доходчивее, если бы они указали причину своей обеспокоенности - угрожающие перемещения российских войск.

Запад должен сделать намного больше, чтобы убедить Москву в неразумности такой военной авантюры и даже мыслей о ней.

Во-первых, руководство США и ЕС должно немедленно провести консультации и согласовать список дополнительных санкций, которые будут введены, если Россия начнет наступление. В этот список необходимо включить действенные меры, такие как санкции против российского суверенного долга. (Предположительно, даже такая страна как Италия присоединится к санкциям, если Россия нападет.) Руководство США и ЕС должно быстро и неофициально довести это список карательных мер до своих российских коллег. Если заранее сообщить им о конкретных последствиях, а не наказывать по факту, это может произвести сдерживающий эффект.

Во-вторых, поскольку председатель Объединенного комитета начальников штабов побеседовал с начальником российского Генерального штаба, другие американские руководители, включая президента, должны последовать его примеру и поговорить с Москвой, предупредив ее о пагубных последствиях российского военного удара. Параллельно Вашингтон должен продумать другие меры, чтобы продемонстрировать свою серьезность. Например, он может поставить Киеву дополнительные ПТРК "Джавелин" и другое оружие, которое повысит его обороноспособность.

В-третьих, европейские лидеры должны позвонить украинскому руководству и точно так же выразить ему свою поддержку. Это тоже станет важным сигналом для Москвы.

В-четвертых, европейским лидерам тоже нужно провести телефонные переговоры с Кремлем. В первую очередь это касается канцлера Германии Ангелы Меркель. У нее напряженные отношения с Путиным, но они самые тесные из числа западных лидеров. Среди прочего, он должен понять, что нападение на Украину уничтожит "Северный поток - 2", либо потому что в Германии усилится политическое давление на нее и на ее правительство, либо потому что Белый дом из-за давления со стороны конгресса введет санкции против немецких компаний.

Будем надеяться, что российские маневры просто блеф, и что скоро они закончатся. Но ограничиваться надеждами на это Западу не следует. Действия Москвы могут предвещать нечто более вопиющее и опасное. Европе и США надо сделать больше для их предотвращения.

Стивен Пайфер - бывший посол США на Украине, ныне работающий научным сотрудником в Академии им. Роберта Боша.

Стивен Пайфер (Steven Pifer)