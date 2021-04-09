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Интерфакс-АВН

Российские мотострелки отработали защиту морского побережья в Крыму

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Российские военнослужащие во время военных учений на побережье Черного моря в Крыму
Российские военнослужащие во время военных учений на побережье Черного моря в Крыму.
Источник изображения: © AP Photo / Pavel Golovkin

Ростов-на-Дону. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Около 1,5 тыс. военнослужащих мотострелкового подразделения Южного военного округа отработали защиту морского побережья на военном полигоне в Крыму, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В учениях по защите морского побережья было задействовано около 1,5 тыс. мотострелков. В целях максимальной скрытности командиры тактических групп выполнили маневры в темное время суток, задействовав приданные им подразделения радиоэлектронной борьбы и радиационной, химической и биологической защиты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инженерные подразделения обеспечили оборудование укрытий для личного состава и техники.

Мобильная тактическая группа в составе боевых расчетов комплексов противовоздушной обороны и средств РЭБ обеспечили прикрытие от возможных ударов беспилотной авиации.

Контроль эффективности выполнения задач тактическими группами общевойсковой армии осуществили расчеты беспилотной авиации.

"В процессе двусторонних ротных, батальонных и полковых тактических учений в рамках контрольной проверки важно оценить навыки командиров тактического звена в управлении приданными подразделениями, их способность организовать огневое поражение целей в системе разведывательно-огневых комплексов", - процитировали в пресс-службе слова командующего войсками округа Александра Дворникова.

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