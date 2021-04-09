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ЦАМТО

Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства

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Концепт скоростного боевого вертолета
Концепт скоростного боевого вертолета КБ им. Камова.
Источник изображения: КБ им. Камова

ЦАМТО, 8 апреля. Национальный центр вертолетостроения им. М.Л.Миля и Н.И.Камова (входит в холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех) ускорит создание новых вертолетов за счет внедрения в производство цифровых технологий.

Модернизация производства уже на первом этапе позволит сократить сроки разработки конструкторской документации на 5-10%, а также уменьшить время подготовки производства.

Предприятие проведет глубокую модернизацию рабочих мест конструкторов и инженеров, а также всей ИТ-инфраструктуры для внедрения системы управления жизненным циклом изделий (PLM) и использования новейших инструментов инженерного анализа, системного и 3D-проектирования.

Цифровая трансформация производства будет проходить при поддержке Новикомбанка и Фонда развития промышленности (ФРП, Группа ВЭБ.РФ), с помощью которых удалось привлечь более 1,2 млрд. рублей. Согласно достигнутым договоренностям, банк предоставил предприятию кредит в размере 741,7 млн. рублей, а также банковскую гарантию на 602,5 млн. рублей, которая позволила получить от ФРП льготный заем еще на 500 млн. рублей по программе "Цифровизация промышленности".

"Цифровая трансформация – насущная необходимость для любого современного предприятия, и особенно для производителей высокотехнологичной продукции. Входящие в Ростех авиастроительные компании, в частности "Вертолеты России", понимают это и поступательно модернизируют производственные площадки. Уже на первом этапе реализации программы НЦВ "Миль и Камов" сможет сократить сроки разработки конструкторской документации для новых вертолетов на 5-10%, а сроки технологической подготовки производства – до 20%. То есть за счет использования цифровых технологий техника будет создаваться быстрее", – сообщили в авиационном кластере Ростеха.

Кроме того, изменения положительно отразятся на производительности труда, позволят сохранять качество конструкторской и технологической документации на высоком уровне, обеспечат безопасность критической информационной инфраструктуры и минимизируют риски потери данных.

За счет масштабного внедрения цифровых технологий "Вертолеты России" рассчитывают в течение 7 лет сократить сроки вывода на рынок новых вертолетов, добиться увеличения рыночной доли и прибыльности. Работа по цифровизации промышленности позволит усовершенствовать применение элементов цифровых двойников изделий для оптимизации конструкции, подготовки производства и эксплуатации вертолетной техники.

Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ РФ) создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн. до 2 млрд. рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики, сообщает пресс-служба ГК "Ростех".

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Вертолеты России
МВЗ им. Миля
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1 комментарий
№1
09.04.2021 08:17
Без цифровизации смежников все потуги умножаются на ноль.
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