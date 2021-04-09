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ЦАМТО

ВМС Бразилии сформировали эскадрилью для применения БЛА

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БЛА ScanEagle
БЛА ScanEagle.
Источник изображения: Boeing

ЦАМТО, 8 апреля. По информации командования ВМС Бразилии, 30 марта в Федеральной официальной газете было опубликовано Постановление №90/MB/MD от 29 марта 2021 года о создании 1-й эскадрильи разведывательных беспилотных летательных аппаратов (EsqdQE-1).

Новая эскадрилья будет подчиняться командованию морской авиации ВМС Бразилии с дислокацией на авиабазе ВМС в Сан-Педру-да-Алдея (штат Рио-де-Жанейро). Как планируется, подразделение обеспечит поддержку процесса принятия решений по планированию и использованию ВМС за счет применения разведывательных БЛА. Эскадрилья станет первым специализированным подразделением ВМС, эксплуатирующим БЛА. Ее создание направлено на расширение возможностей кораблей ВМС по сбору информации, наблюдению и разведке.

Как предполагается, первоначально на вооружение эскадрильи будут приняты БЛА "СканИгл", которые должны быть поставлены американской компанией Insitu до конца 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, командование ВМС Бразилии заказало беспилотный авиационный комплекс "СканИгл" в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) в 2019 году. Первоначально поставка системы была запланирована на 2020 год, но затем перенесена из-за пандемии COVID-2019.

Предполагается, что в состав комплекса для ВМС Бразилии войдут шесть беспилотных летательных аппаратов, одна пусковая установка рельсового типа, одна система посадки, две мобильные наземные станции управления, одна система подготовки к полету и одна систему разбора полета. Соглашение также включает услуги обучения личного состава и пятилетнюю логистическую поддержку подрядчика.

Предполагалось, что первоначально "СканИгл" будут применяться с борта десантного вертолетоносца (A140) "Атлантико", корветов класса "Нитерой" и патрульных кораблей класса "Амазонас".

Можно предположить, что создание подразделения по применению БЛА уже в ближайшей перспективе приведет к закупке дополнительных аппаратов, в т.ч. национальной разработки.

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Страны
Бразилия
США
Проекты
2020-й год
БПЛА
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