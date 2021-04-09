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Военнослужащие Росгвардии готовятся к Параду Победы

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Источник изображения: vpk-news.ru

В подмосковном Алабино военнослужащие Росгвардии приняли участие в тренировке парадных расчетов к Параду Победы 9 мая 2021 года.

Командная и знаменные группы, а также парадные роты отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского по традиции участвуют в военном параде в День Победы.

Механизированная колонна Росгвардии представлена маневренными бронированными автомобилями «Тигр», «Патруль» и «Урал», которые служат для выполнения боевых задач в любых условиях обстановки. 

Военнослужащие парадного расчета Росгвардии занимаются строевой подготовкой по 4 часа в день, проходя строевым шагом в общей сложности по 7,5 км. На Красной площади в течение 2 минут им предстоит пройти 220 шагов от Государственного исторического музея до Спасской башни Кремля. Темп движения парадного расчета задает оркестр – 120 шагов в минуту. 

Военнослужащие войск правопорядка ежегодно участвуют в парадах на главной площади страны. 

На легендарном Параде Победы 24 июня 1945 года воинам-дзержинцам было доверено почетное право бросать знамена и штандарты разгромленных нацистских дивизий к подножию мавзолея.

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