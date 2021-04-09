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Süddeutsche Zeitung (Германия): горькая правда

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Пресс-служба Офиса президента Украины

Украина вновь заговорила о вступлении в НАТО на фоне «российской угрозы». Якобы, вступив в альянс, война в Донбассе закончится. Но это утверждение с реальностью не имеет ничего общего, считает автор. Исторический шанс Украина упустила, а сейчас никто и не думает принимать ее в НАТО.

Чувствуя угрозу России, Украина хочет в НАТО – это желание так же понятно, как и бесперспективно.

Вряд ли президента Владимира Зеленского можно упрекнуть в том, что перед лицом продвижения российских войск к восточной границе Украины он вновь поставил на повестку дня вопрос о вступлении его страны в НАТО. Перспектив на реализацию эта идея, конечно, не имеет. И утверждение Зеленского, что членство в НАТО приведет к окончанию российской войны на востоке Украины, тоже не имеет ничего общего с реальностью. Правда, скорее, в том, что войны на востоке Украины не случилось бы и Москва не оккупировала бы Крым, если бы Украина в 1999 году или во время второй восточноевропейской волны расширения альянса в 2004 году стала членом НАТО.

Исторический шанс был упущен: из-за ложно понятой Западом щепетильности по отношению к постимперским интересам Москвы, а также из-за нежелания Украины реформировать собственную страну, включая ее армию, которую следовало перевести на стандарты НАТО. И сегодня Украина насквозь поражена кумовством и коррупцией.

Конца длящейся вот уже семь лет войны на востоке Украины не видно. Если отвлечься от ничего не значащих выражений солидарности с Киевом, то никто и не думает принимать Украину с ее неразрешенным конфликтом в НАТО. И в этом положении быстро ничего не изменится, как бы горько это ни было для украинцев.


Флориан Хассель (Florian Hassel)

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Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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