В России создан "глаз Бога" для спецназа

ЦНИИ "Циклон" (входит в холдинг "Росэлектроника") создал универсальный прибор наблюдения и разведки, не имеющий аналогов в стране. Предназначенное для подразделений спецназа оборудование позволяет заметить людей и технику вне зависимости от времени суток и погодных условий.

Прибор "Сыч" сочетает функции тепловизора, телевизора и лазерного дальномера. В него также встроен цифровой магнитный компас и модуль спутниковой навигации.

Аппарат выпускается в двух модификациях - для средней и большой дальности. Они отличаются тепловизионным модулем. В "Сыч-ПР-С" используется неохлаждаемый канал, работающий в диапазоне 8-12 мкм. Он позволяет распознать людей и технику на дистанции 1,5 и 2,5 км, соответственно. В "Сыч-ПР-Д" тепловизор охлаждаемый, со спектральным диапазоном 3-5 нм, и дальности обнаружения в два раза больше.

- Встроенный лазерный дальномер работает на дальностях от 100 м до 5 км. Оборудование прошло заводские испытания, серийное производство планируется начать до конца года, - рассказал генеральный директор ЦНИИ "Циклон" Петр Ковалев.

Антон Валагин