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ЦАМТО

ВВС Дании передан первый истребитель F-35A

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Источник изображения: Фото: forsvaret.dk

ЦАМТО, 8 апреля. На предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) 7 апреля состоялась церемония выкатки и передачи командованию ВВС Дании первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2".

Сборка носовой части фюзеляжа первого F-35 ВВС Дании началась на предприятии в Форт-Уэрте 16 января 2020 года.

Продемонстрированный на мероприятии F-35A (бортовой номер L-001) является первым из 27 самолетов, заказанных для ВВС Дании. Летные испытания данного истребителя начались в Форт-Уэрте 8 марта. После поставки L-001 выполнит перелет на авиабазу ВВС США "Льюк" (шт.Аризона), где будет использоваться для подготовки специалистов ВВС Дании вместе с пятью следующими датскими F-35. Как ожидается, первый полет датского пилота на датском F-35 состоится в мае 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, Дания принимала участие в программе разработки самолета F-35 Joint Strike Fighter с 1997 года, что позволило датским специалистам участвовать в создании истребителя, а предприятиям получить заказы на производство компонентов. По результатам проведенной в течение 2013-2016 гг. оценки 12 мая 2016 года правительство Дании приняло решение рекомендовать закупку для замены F-16 ВВС страны не менее 27 новых истребителей F-35 "Лайтнинг-2". В 2017 году парламент Дании одобрил законопроект об ассигнованиях на F-35, включающий все элементы программы до 2026 года.

В боевом составе ВВС Дании на текущий момент состоят 30 истребителей F-16, которые эксплуатируются с 1980 года. Устаревшие самолеты должны быть постепенно сняты с вооружения к 2024 году.

Как планируется, в период с 2021 по 2026 гг. ВВС Дании получат 27 новых F-35.

Первоначально датские истребители F-35 будут находиться на военно-воздушной базе "Льюк" (шт.Аризона) в США, где будет осуществляться подготовка личного состава датских ВВС.

Планируется, что первые F-35A прибудут в Данию в 2023 году. Они будут размещены на авиабазе "Скридструп", где сейчас ведутся работы по созданию необходимой инфраструктуры. В июне 2020 года парламент Дании одобрил закон о строительстве на авиабазе специализированных объектов для эксплуатации F-35A. Ожидается, что парк истребителей F-35 ВВС Дании достигнет состояния полной готовности к применению по назначению в 2027 году.

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Страны
Дания
США
Продукция
F-16
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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