Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180

ЦАМТО, 8 апреля. Последняя по действующему контракту партия ракетных двигателей РД-180 будет поставлена в США в этом году, заявил в интервью "РИА Новости" генеральный директор НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса") Игорь Арбузов.

"Эти двигатели лежат готовые, но пандемия коронавируса не дает нам возможности вывезти их в США. Поставим их в этом году. Они последние по действующему контракту", – сказал он.

В декабре 2020 года на сайте госзакупок сообщалось, что в 2021 году в США отправят шесть двигателей РД-180, напоминает агентство.

Двигатель РД-180 используется на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas 5. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США с 1999 года было отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано.