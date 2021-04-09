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WarSpot

Не взлетела: американская гиперзвуковая ракета дала сбой

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Американская гиперзвуковая ракета воздушного базирования AGM-183A провалила важный экзамен. Вчера, 7 апреля, портал defensenews.com сообщил о том, что бомбардировщик B-52 Stratofortress не смог осуществить пуск ракеты в рамках первых огневых испытаний.

Тестовый пуск проводили 419-я лётно-испытательная эскадрилья и Объединённая испытательная группа бомбардировщиков Global Power на авиабазе Эдвардс. Самолёт B-52 Stratofortress поднялся в небо с AGM-183A, но во время пуска что-то пошло не так — ракета не отделилась и не запустила двигатель.

B-52 Stratofortress с ракетой AGM-183A

Источник изображения: defensenews.com

«Хотя отсутствие пуска разочаровало, последнее испытание предоставило бесценную информацию, на основе которой можно будет извлечь уроки и продолжить работу. Ведь именно для этого и проводятся испытания», — заявил руководитель программы ВВС США по управлению вооружениями генерал Хит Коллинз.

Гиперзвуковая ракета AGM-183A разрабатывается в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Это уже вторая программа разработки гиперзвукового оружия, которую ВВС США поручили компании Lockheed Martin. Ранее Минобороны США подписало с ней контракт на разработку крылатых ракет Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW).

Характеристики AGM-183A пока являются тайной, при этом в американском военном ведомстве указывают, что программа ARRW будет базироваться на новейших достижениях, полученных в ходе разработок Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Компании
DARPA
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
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