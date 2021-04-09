В технополисе "Эра" продемонстрировали комплекс "Хамелеон" по борьбе с БЛА

ЦАМТО, 8 апреля. Комплекс по борьбе с беспилотниками "Хамелеон", способный обнаружить дроны, летящие в режиме радиомолчания, представили в технополисе "Эра" в рамках Дня инноваций Минобороны РФ.

"Хамелеон" предназначен для круглосуточного обнаружения малоразмерных целей типа БЛА, в том числе летящих в режиме радиомолчания. Он может устанавливаться как на бронеавтомобили, так и на стационарные объекты.

Комплекс осуществляет автоматическое сопровождение цели в нескольких спектральных диапазонах, с одновременной выдачей целеуказания на средства воздействия. В результате распознавания комплекс определяет тип, модель цели, осуществляет предварительную селекцию целей по внешним признакам.

Максимальная дальность действия комплекса – от 3,5 тыс. м до 9 тыс. м в любое время суток в зависимости от типа цели. Масса около 45 кг. Комплекс является разработкой Московского научно-исследовательского телевизионного института, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.