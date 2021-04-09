Войти
ЦАМТО

В технополисе "Эра" продемонстрировали комплекс "Хамелеон" по борьбе с БЛА

311
0
0
Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 8 апреля. Комплекс по борьбе с беспилотниками "Хамелеон", способный обнаружить дроны, летящие в режиме радиомолчания, представили в технополисе "Эра" в рамках Дня инноваций Минобороны РФ.

"Хамелеон" предназначен для круглосуточного обнаружения малоразмерных целей типа БЛА, в том числе летящих в режиме радиомолчания. Он может устанавливаться как на бронеавтомобили, так и на стационарные объекты.

Комплекс осуществляет автоматическое сопровождение цели в нескольких спектральных диапазонах, с одновременной выдачей целеуказания на средства воздействия. В результате распознавания комплекс определяет тип, модель цели, осуществляет предварительную селекцию целей по внешним признакам.

Максимальная дальность действия комплекса – от 3,5 тыс. м до 9 тыс. м в любое время суток в зависимости от типа цели. Масса около 45 кг. Комплекс является разработкой Московского научно-исследовательского телевизионного института, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.07.2020
В ОАК обещают сохранить бренды и автономию конструкторских школ "МиГ" и "Сухого"
04.03.2019
Более 3,5 тыс. военнослужащих ПВО вышли на полигоны юга России в рамках учений
26.04.2017
Купол над Минобороны
25.04.2017
Зенитные ракеты комплекса С-500 оставят противника без спутников
25.04.2017
Новые формы и способы ведения боя впервые применены в ходе военных учений на Южном Урале
18.03.2016
В РВСН проходит ротация ПГРК «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 08:17
  • 1
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 09.04 08:16
  • 1
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 09.04 06:11
  • 2
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 09.04 03:35
  • 60
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 09.04 03:21
  • 7
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 09.04 03:07
  • 2
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 08.04 22:54
  • 7
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 08.04 21:52
  • 26
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 08.04 16:51
  • 4
Море не знает границ
  • 08.04 12:37
  • 9
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 08.04 10:39
  • 3
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 08.04 07:15
  • 26
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 08.04 01:54
  • 1
Сломали «стрелу»: первые испытания гиперзвуковой ракеты США не удались
  • 08.04 00:47
  • 2
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане