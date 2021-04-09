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Российская газета

Фрегат "Маршал Шапошников" поразил новой пушкой невидимую цель

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Источник изображения: Минобороны РФ/РИА Новости

В ходе испытаний модернизированный фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" провел из акватории Японского моря артиллерийские стрельбы по береговым целям - в том числе невидимой.

- В районе острова Желтухина корабль выполнил упражнение на подавление береговых целей: видимой и невидимой, скрытой рельефом местности. В последнем случае для наведения, корректировки огня и оценки результатов использовались беспилотники "Орлан-10", - рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы ТОФ Николай Воскресенский.

Огонь по мишеням, изображавшим огневые точки и скопление боевой техники, фрегат вел из новой универсальной артустановки А-190 калибра 100 миллиметров.

"Маршал Шапошников" - первый из советских БПК проекта 1155, прошедший модернизацию с переквалификацией во фрегат. Корабль оснащен пусковыми установками крылатых ракет "Уран", "Калибр", "Оникс", а в перспективе - "Циркон", системой радиоэлектронной борьбы, новыми радаром и системой управления огнем, средствами навигации и связи, а также артустановкой главного калибра А-190 в стелс-башне.

В придачу к имевшимся изначально широким возможностям по обнаружению и уничтожению подводных лодок фрегат получил способноcть эффективно бороться с надводными и береговыми целями. Возврат корабля в боевой состав флота планируется на мая 2021 года. Его место в доке "Дальзавода" займет однотипный БПК "Адмирал Виноградов".


Антон Валагин

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Страны
Япония
Продукция
А-190
Орлан-10
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
БПЛА
пр. 1155
ТОФ
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