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ТАСС

Робот-манипулятор представлен на Дне инноваций Минобороны

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Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова (БГТУ).

Он может применяться как в космосе, так и на больших глубинах

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сотрудники БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова представили на Дне инноваций Минобороны РФ в технополисе "Эра" робота-манипулятора с обратной тактильной связью, который может применяться как в космосе, так и на больших глубинах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разработка предназначена для выполнения сложных пространственных операций с высокой точностью и скоростью. Преимущество проекта в небольшой массе и высокой удельной мощности образца, а также в возможности оснащения манипуляторов датчиками обратной, в том числе тактильной, связи", - говорится в сообщении.

Робот оборудован системами технического зрения, которые позволяют устанавливать манипуляторы на мобильных носителях в составе робототехнических комплексов (РТК), а также на технике военного и специального назначения.

Робот может применяться в космической сфере в качестве манипулятора для спутника-инспектора, технического обслуживания и ремонта космических аппаратов, для развертывания и обслуживания антенн космического базирования.

Военно-морской флот сможет применять робота как манипулятор для работы в составе автономных необитаемых подводных аппаратов и в составе комплексов для проведения поисковых, аварийных и спасательных работ. Робот сможет выполнять работы на больших глубинах.

Также робот может применяться инженерными войсками на различных подвижных платформах и решения задач, связанных разминированием. В Сухопутных войсках он также может применяться в составе РТК для обеспечения заряжания и технического обслуживания ракетных, артиллерийских и стрелковых систем.

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
Проекты
НПА
Робот
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