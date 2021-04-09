МиГи осваивают Арктику с новыми навигационными системами

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ получили новейшую навигационную систему, которая позволяет успешно решать задачи в Арктическом регионе.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации «Ростех».

«В процессе выполнения работ на МиГ-31БМ устанавливается новая спутниковая навигационная система. Она позволяет решать задачи навигации самолета в любой точке земного шара, включая Арктический регион», - сказали в корпорации.

Работа спутниковой навигации в Арктике имеет ряд особенностей. В этом регионе она остается неточной и сложной, во-первых, из-за орбитального положения космических аппаратов, которые в северных широтах никогда не проходят прямо над головой. Во-вторых, в Арктическом регионе ощущается большая активность ионосферы, которая вызывает множество проблем с электроникой.

Это может привести к ошибкам синхронизации, а затем к ошибкам в расчетах позиционирования.