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Подразделения инженерных войск стали «ударными»

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Источник изображения: vpk-news.ru

В соединениях и воинских частях инженерных войск центрального подчинения были проведены рабочие совещания по передаче передового опыта командиров «ударных» подразделений.

По итогам проверок трем подразделениям присвоено это почетное наименование: инженерному батальону (штурма и разграждения), роте инженерной разведки и понтонной роте соединений, дислоцированных во Владимирской области.

Наименования «ударные» присваивается приказом Министра обороны Российской Федерации. 

Перечень ударных соединений, воинских частей и подразделений определяется раз в год по результатам контрольных проверок. В текущем году еще два подразделения инженерных войск включены в перечень проверок на право именоваться «ударными» - это инженерно-саперная рота и рота специального минирования (г. Муром).

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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