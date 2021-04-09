Подразделения инженерных войск стали «ударными»

В соединениях и воинских частях инженерных войск центрального подчинения были проведены рабочие совещания по передаче передового опыта командиров «ударных» подразделений.

По итогам проверок трем подразделениям присвоено это почетное наименование: инженерному батальону (штурма и разграждения), роте инженерной разведки и понтонной роте соединений, дислоцированных во Владимирской области.

Наименования «ударные» присваивается приказом Министра обороны Российской Федерации.

Перечень ударных соединений, воинских частей и подразделений определяется раз в год по результатам контрольных проверок. В текущем году еще два подразделения инженерных войск включены в перечень проверок на право именоваться «ударными» - это инженерно-саперная рота и рота специального минирования (г. Муром).