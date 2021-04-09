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РИА Новости

В Сети появились кадры стрельбы гаубиц Мста-С

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Переправка 152-мм самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-С" во время учений
Переправка 152-мм самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-С" во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 8 апреля/ Радио Sputnik. На учениях в Оренбургской области военные испытали самоходные артиллерийские гаубицы Мста-С, кадры публикует Центральный военный округ.

Целью учений являлось уничтожение условной базы противника, расстояние до которой составило 17 километров.


Отработка артобстрела осколочно-фугасными снарядами проходила на Тоцком полигоне.

"Стрельбы велись со сменой основных и запасных позиций, прямой и полупрямой наводкой", – говорится в сообщении, которое приводит телеканал "Звезда".

Дальность стрельбы гаубицы составляет до 30 километров.

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