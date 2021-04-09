В Сети появились кадры стрельбы гаубиц Мста-С

МОСКВА, 8 апреля/ Радио Sputnik. На учениях в Оренбургской области военные испытали самоходные артиллерийские гаубицы Мста-С, кадры публикует Центральный военный округ.
Целью учений являлось уничтожение условной базы противника, расстояние до которой составило 17 километров.
Отработка артобстрела осколочно-фугасными снарядами проходила на Тоцком полигоне.
"Стрельбы велись со сменой основных и запасных позиций, прямой и полупрямой наводкой", – говорится в сообщении, которое приводит телеканал "Звезда".
Дальность стрельбы гаубицы составляет до 30 километров.