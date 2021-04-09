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ТАСС

В России разработали оптико-электронные приборы наблюдения и разведки "Сыч"

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Оборудование предназначено для специальных подразделений

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал не имеющие российских аналогов комбинированные оптико-электронные приборы наблюдения и разведки. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Оборудование предназначено для специальных подразделений. Оно позволяет распознавать людей и автомобили на расстоянии нескольких километров, независимо от времени суток и погодных условий.

Оборудование сочетает функции тепловизора, телевизора и лазерного дальномера. Прибор выпускается в двух модификациях: "Сыч-ПР-С" средней дальности и "Сыч-ПР-Д" большой дальности. Обе модификации оснащены цифровым магнитным компасом и имеют спутниковую систему навигации. Проект реализует ЦНИИ "Циклон" (входит в "Росэлектронику").

"Устройства позволяют обнаруживать людей и технику на расстоянии до 3 и 4 км соответственно. Встроенный лазерный дальномер работает на дистанции от 100 м до 5 км. Оборудование успешно прошло заводские испытания, сейчас идет подготовка к приемо-сдаточным испытаниям. Планируется, что серийное производство изделий начнется до конца года", - заявил генеральный директор ЦНИИ "Циклон" Петр Ковалев.

Приборы отличаются друг от друга тепловизионными каналами: в "Сыч-ПР-Д" применяется охлаждаемый тепловизор, работающий в спектральном диапазоне 3-5 нм. Оборудование позволяет обнаружить человека на расстоянии 3 км, а легковой автомобиль - на расстоянии 4 км. В "Сыч-ПР-С" применен неохлаждаемый тепловизионный канал, функционирующий в диапазоне 8-12 нм, с дальностью обнаружения человека и техники 1,5 и 2,5 км соответственно.

Ранее сообщалось, что разведывательные подразделения Сухопутных войск ВС РФ оснащаются многоканальными приборами наблюдения с тепловизионным каналом и лазерными дальномерами. Кроме того, в военном ведомстве России заявляли, что в настоящее время ведется разработка линейки новейших всесуточных оптико-электронных приборов разведки.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росэлектроника
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