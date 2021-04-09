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Российская газета

Минобороны РФ досрочно получило управляемые ракеты "Вихрь-1"

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Источник изображения: Виталий Тимкив/РИА Новости

Концерн "Калашников" досрочно передал Минобороны РФ управляемые ракеты "Вихрь-1".

Концерн раньше срока справился с гособоронзаказом на 2021 год по поставке управляемых ракет "Вихрь-1". Об этом сообщила пресс-служба предприятия. До передачи Минобороны РФ эта партия успешно прошла контрольно-летные испытания.

Сверхзвуковая управляемая ракета "Вихрь-1" была принята на вооружение в 1990 году. Она является универсальной и способна уничтожать как бронетехнику, так и воздушные цели, движущие со скоростью не выше 800 км/час, а также корабли и даже подлодки, находящиеся в надводном состоянии.Максимальная дальность - 8 километров.

Ракета оснащена автоматической системой наведения по лазерному лучу. Защищенность от РЭБ противника позволяет ей преодолевать эшелонированную ПВО.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Вихрь-1
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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