Источник сообщил о планируемом пуске "Цирконов" с подлодки "Северодвинск"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Северодвинск" (проект 885, шифр "Ясень") станет главной испытательной базой для гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.
АПЛ "Северодвинск" была принята в боевой состав ВМФ России в 2014 году, сегодня на ее вооружении находятся крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".
Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что в этом году продолжатся испытания ракеты "Циркон" с борта фрегата Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков". Первый в 2021-м пуск гиперзвуковых ракет запланирован на начало лета.
На сегодняшний день "Адмирал Горшков" выполнил уже три пуска "Циркона", и все они признаны успешными.
АПЛ "Северодвинск" является головной и пока единственной лодкой данного проекта в боевом составе ВМФ РФ. В этом году должны войти в состав флота головная лодка проекта 885М "Казань" и первая серийная "Новосибирск".
Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в 9 Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров.