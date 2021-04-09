Источник сообщил о планируемом пуске "Цирконов" с подлодки "Северодвинск"

Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели.

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Северодвинск" (проект 885, шифр "Ясень") станет главной испытательной базой для гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.

АПЛ "Северодвинск" была принята в боевой состав ВМФ России в 2014 году, сегодня на ее вооружении находятся крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

"Подводные лодки проектов 885 "Ясень" и 885М "Ясень-М" должны стать штатным носителем гиперзвуковой ракеты "Циркон". Поэтому головная лодка этого проекта "Северодвинск" выбрана в качестве испытательного корабля для этой ракеты", - сказал собеседник агентства.

Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что в этом году продолжатся испытания ракеты "Циркон" с борта фрегата Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков". Первый в 2021-м пуск гиперзвуковых ракет запланирован на начало лета.

На сегодняшний день "Адмирал Горшков" выполнил уже три пуска "Циркона", и все они признаны успешными.

АПЛ "Северодвинск" является головной и пока единственной лодкой данного проекта в боевом составе ВМФ РФ. В этом году должны войти в состав флота головная лодка проекта 885М "Казань" и первая серийная "Новосибирск".

Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в 9 Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров.