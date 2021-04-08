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Оптимизация и продвижение сайта на «Битрикс»

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«Битрикс» является одной из самых популярных CMS, которую предпочли многие отечественные пользователи. Именно эту систему используют крупные фирмы и различные учреждения, ее предпочитают и владельцы более мелких проектов. Для популярности ресурса важна правильная раскрутка, в том числе продвижение в соц. сетях, и выполнять его должны специалисты. Обсудим более подробно оптимизацию сайта на Битрикс и его продвижение.


Основные инструменты для продвижения сайта на Bitrix

CMS дает владельцу ресурса доступ к большому числу инструментов для оптимизации. Соответствующие модули можно найти во внутреннем магазине системы. Основных несколько, именно они отвечают за SEO-продвижение.

  • Вкладка с SEO-тегами. Тут владелец сайта может ознакомиться с мета-описаниями страниц. Если есть нерелевантные заголовки или описания – можно будет их доработать.
  • Система управления страницами. Один из самых полезных инструментов, нужен для оптимизации метатегов.
  • Статистика. Позволяет оптимизировать контент, очень ценный инструмент, если надо работать с семантическим ядром.

Каждый из указанных инструментов доступен после установки CMS. С их помощью можно заниматься SEO на этапе наполнения сайта и обеспечить основу для последующей оптимизации.


Что входит в оптимизацию сайта

Продвижение сайта на Битрикс включает в себя разные операции:

  • Составление семантического ядра. В него входят разные запросы, которые вводятся пользователем в поисковой строке.
  • Наполнение контентом с ключевыми словами. Как отмечают эксперты, их число для каждого текста рассчитывается индивидуально. Следует помнить о том, что контент на ресурсе предназначен для людей, важно, чтобы текст был качественным.
  • На следующем этапе ключевые слова вводятся в мета-теги и заголовки.
  • Ведется работа над кодом, который приводят в соответствие с требованиями поисковых машин.

Еще один важный фактор – внешняя оптимизация. В нее входят ссылки с посторонних сайтов на страницы вашего ресурса. Сайт упоминается в социальных сетях и на форумах. Самостоятельно заниматься раскруткой не рекомендуем – ошибки, которые будут совершены в процессе работы, станут причиной проблем с продвижением, последствия некоторых промахов придется исправлять долгое время. Специалисты поднимут ваш сайт в поисковой выдаче в топ, так что получится привлечь аудиторию, которой будут интересны товары или услуги, которые вы предоставляете.

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