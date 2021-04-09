СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян

Международный центр коммерческих космических запусков будет включать в себя стартовую площадку космодрома и промышленный комплекс

ШАНХАЙ, 8 апреля. /ТАСС/. Китай планирует начать строительство еще одного космодрома в материковой части страны, который будет расположен в уезде Сяншань города Нинбо в восточной провинции Чжэцзян. Об этом пишет в четверг газета "Чжунго хантяньбао" со ссылкой на правительство провинции.

Общие инвестиции в данный проект в годы 14-й пятилетки (2021-2025 годы) составят порядка 20 млрд юаней (около $3 млрд). Международный центр коммерческих космических запусков разместится на общей площади в 67 квадратных километров. Он будет включать в себя стартовую площадку космодрома и промышленный комплекс. Согласно проекту, после завершения строительства с космодрома можно будет осуществлять до 100 коммерческих запусков в год.

В настоящее время на территории материковой части Китая расположено три космодрома: Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу), Тайюань (северная провинция Шаньси) и Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Еще один космодром построен в районе города Вэньчан на островной провинции Хайнань. Новый космодром в уезде Сяншань будет расположен примерно на той же широте, что и стартовая площадка в Сичане.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время.

Согласно официальному заявлению Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, в текущем году планируется осуществить как минимум 40 запусков и поставит новый национальный рекорд.