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ТАСС

СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян

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Подготовка к пуску ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» («Великий поход-2D») с фоторазведывательным спутником серии «Цзяньбин-1B» на космодроме Цзюцюань
Подготовка к пуску ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» («Великий поход-2D») с фоторазведывательным спутником серии «Цзяньбин-1B» на космодроме Цзюцюань.
Источник изображения: chinaspaceflight.org

Международный центр коммерческих космических запусков будет включать в себя стартовую площадку космодрома и промышленный комплекс

ШАНХАЙ, 8 апреля. /ТАСС/. Китай планирует начать строительство еще одного космодрома в материковой части страны, который будет расположен в уезде Сяншань города Нинбо в восточной провинции Чжэцзян. Об этом пишет в четверг газета "Чжунго хантяньбао" со ссылкой на правительство провинции.

Общие инвестиции в данный проект в годы 14-й пятилетки (2021-2025 годы) составят порядка 20 млрд юаней (около $3 млрд). Международный центр коммерческих космических запусков разместится на общей площади в 67 квадратных километров. Он будет включать в себя стартовую площадку космодрома и промышленный комплекс. Согласно проекту, после завершения строительства с космодрома можно будет осуществлять до 100 коммерческих запусков в год.

В настоящее время на территории материковой части Китая расположено три космодрома: Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу), Тайюань (северная провинция Шаньси) и Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Еще один космодром построен в районе города Вэньчан на островной провинции Хайнань. Новый космодром в уезде Сяншань будет расположен примерно на той же широте, что и стартовая площадка в Сичане.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время.

Согласно официальному заявлению Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, в текущем году планируется осуществить как минимум 40 запусков и поставит новый национальный рекорд.

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Страны
Китай
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CASC
Проекты
Луна
Марс
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2 комментария
№1
09.04.2021 02:26
А у нас один не могут построить
0
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№2
09.04.2021 03:07
Цитата, mikeinside сообщ. №1
А у нас один не могут построить

у вас да , печалька...
+1
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