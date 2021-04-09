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Российская газета

Военные опробуют БМПТ "Терминатор-2" на полигоне

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Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В июне этого года на полигоне в Чебаркуле российские военные проведут экспериментальные учения с применением боевой машины поддержки танков "Терминатор-2". Будет опробована тактика их применения совместно с танковыми подразделениями и на отдельных направлениях.

Об этом в интервью "Красной звезде" рассказал генерал-майор Кирилл Кулаков, начальник Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища. Он напомнил, что на вооружении новой БМПТ находится две 30-мм автоматические пушки и блок современнейших управляемых противотанковых ракет. "Терминатор-2" обладает не только артиллерийской мощью, но и высокой подвижностью.

По мнению генерал-майора, машина представляет собой полноценный боевой комплекс, являясь платформой на базе танка. Вооружение "Терминатора-2" способно справиться как с воздушным противником, так и с наземными целями, укрепленными броней, а также долговременными огневыми точками.

Напомним, в апреле начинаются испытания "умных" снарядов с дистанционным подрывом для БМПТ "Терминатор". К концу следующего года они должны быть готовы. Применение подобных боеприпасов позволит комплексу более эффективно справляться с защищенными наземными целями и летательными аппаратами.


Майя Бирюкова

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Страны
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Терминатор-2
Проекты
Военные учения
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