Военные опробуют БМПТ "Терминатор-2" на полигоне

В июне этого года на полигоне в Чебаркуле российские военные проведут экспериментальные учения с применением боевой машины поддержки танков "Терминатор-2". Будет опробована тактика их применения совместно с танковыми подразделениями и на отдельных направлениях.

Об этом в интервью "Красной звезде" рассказал генерал-майор Кирилл Кулаков, начальник Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища. Он напомнил, что на вооружении новой БМПТ находится две 30-мм автоматические пушки и блок современнейших управляемых противотанковых ракет. "Терминатор-2" обладает не только артиллерийской мощью, но и высокой подвижностью.

По мнению генерал-майора, машина представляет собой полноценный боевой комплекс, являясь платформой на базе танка. Вооружение "Терминатора-2" способно справиться как с воздушным противником, так и с наземными целями, укрепленными броней, а также долговременными огневыми точками.

Напомним, в апреле начинаются испытания "умных" снарядов с дистанционным подрывом для БМПТ "Терминатор". К концу следующего года они должны быть готовы. Применение подобных боеприпасов позволит комплексу более эффективно справляться с защищенными наземными целями и летательными аппаратами.

Майя Бирюкова