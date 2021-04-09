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Известия.ru

В Китае запустят строительство пятого космодрома

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Zhang Gaoxiang/XinHua

Строительство пятого космодрома запланировали в уезде Сяншань восточной китайской провинции Чжэцзян. Об этом 7 апреля сообщается на сайте провинциальной зоны свободной торговли Нинбо.

Уточняется, что тендер на строительство стартовой площадки выиграла инженерная компания провинции. В него входит строительство командного центра и сборно-испытательного комплекса.

Нинбо планирует инвестировать в проект около 20 млрд юаней ($3 млрд). Отмечается, что космодром сможет осуществлять до 100 запусков ракет в год.

По состоянию на апрель 2021 года Китай располагает четырьмя космодромами — тремя на материковой части и одним на южном острове Хайнань.

7 апреля заместитель директора по научной работе ИКИ РАН Александр Лутовинов рассказал «Известиям» о том, что китайская космическая программа очень амбициозна.

Специалист отметил линейку будущих запусков китайских обсерваторий для исследования космоса в рентгеновских и гамма-лучах.

Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса в сентябре 2019 года.

Тогда в «Роскосмосе» сообщили, что начало реализации трех этапов лунной программы планируется к 2024 году. К этому моменту исследование спутника Земли начнут вести с орбиты этого небесного тела при помощи аппарата «Луна-Ресурс-1». Ориентировочно в 2027 году аппарат «Луна-Грунт» должен будет доставить на Землю лунный грунт.

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