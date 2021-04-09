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Известия.ru

Астронавт NASA признал превосходство СССР над США в космосе

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Астронавт NASA Терри Вертс в беседе с телеканалом РЕН ТВ 8 апреля признал поражение США от СССР в космической сфере.


«Когда я был ребенком, это были 1970-е, это был разгар холодной войны. Нас как учили: Советы нас победили в космосе. Потому что вы первыми отправили спутник в космос, а потом первым в космос полетел Юрий Гагарин. Затем Америка потратила много усилий, чтобы первой полететь на Луну. Это была гонка. Мы проиграли тогда. СССР вышли в космос первыми», — рассказал он.

Астронавт также уточнил, что в период его детства отставание от СССР побуждало США бросить еще больше сил в космическую сферу, «работать больше и искать больше инженеров».

Вертс провел аналогию с групповыми видами спорта, где игроки разных команд тренируются, чтобы выложиться на максимум и показать лучший результат.

«И такая же история в космосе. А потом мы перестали делать что-то особенное, потому что гонка закончилась. Мы (США) бы никогда не полетели на Луну, если бы не Юрий Гагарин. В этом я уверен», — добавил астронавт.

В августе 2019 года в Русском культурном саду города Кливленд (США) в открыли бюст первому космонавту Юрию Гагарину. Монумент обошелся в $15 тыс., которые были собраны в качестве добровольных пожертвований.

В 2021 году будет ровно 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, который побывал в космосе.

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