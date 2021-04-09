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РИА Новости

"Это удар по ВВС США": что случилось с новейшими истребителями F-35

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Американский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II.
Источник изображения: © U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Christine Groening

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Счетная палата США в очередной раз доложила конгрессу о проблемах с истребителями пятого поколения F-35 Lightning. В этот раз выяснилось, что модернизация самолетов до версии Block IV потребует еще почти два миллиарда долларов. Мало того что такие расходы никто не закладывал в бюджет — теперь и сроки сдачи проекта сдвинулись как минимум на год. О том, что происходит с гордостью американских ВВС, — в материале РИА Новости.

Самолет будущего

В докладе поясняется, что увеличение расходов связано с дополнительными испытаниями новой версии истребителя, тестированием систем и оборудования, строительством учебных лабораторий, высокой стоимостью программного обеспечения.

Аналитики указывают, что Пентагон не прислушался к рекомендациям проводить модернизацию поэтапно, а планирует выполнить все работы сразу, что отнюдь не делает программу дешевле. По новым оценкам, затраты на проект достигнут 14,5 миллиарда долларов, что превышает установленные законодательством пороговые значения и дороже многих других заказов Министерства обороны США.

Модернизировать F-35 начали в 2018-м. Основное отличие модификации Block IV — возросшие в 25 раз вычислительные возможности бортовых систем и увеличение числа дальнобойных ракет.

Благодаря новой системе пуска боеприпасов "файтеры" следующего поколения смогут нести во внутрифюзеляжном отсеке уже не четыре, а шесть ракет "воздух — воздух". Также в их распоряжении перспективные ракеты AIM-260 дальностью, по некоторым оценкам, больше 400 километров. В свою очередь, боевой радиус истребителя обещают увеличить на четверть — почти до 1,2 тысячи километров.

Кроме того, F-35 интегрируют с беспилотными летательными аппаратами, оснащенными искусственным интеллектом. "Умные" дроны выступят ведомыми, а летчик возьмет на себя общее управление боем. Очевидно, чтобы быстро переварить такой массив информации, потребуется более мощный бортовой вычислительный комплекс.

Предполагается, что модифицированный "тридцать пятый" сможет противостоять новым вызовам и угрозам.

Наземный истребитель F-35A Lightning II, AF-4 во время испытаний, проводимых группой F-35 Integrated Test Force на базе ВВС Эдвардс, Кали

Источник изображения: © Фото : United States government work/Lockheed Marti/Darin Russell

Сотни проблем

Ввиду чрезмерной сложности конструкции F-35 всегда считался одним из самых проблемных американских самолетов. И речь не только об огромных затратах на разработку и обслуживание. Неисправности и "детские болезни" выявляют с первого дня эксплуатации истребителя. Его никак не могут довести до ума.

На конец 2020-го в списке недостатков было 872 позиции, отмечается в докладе Счетной палаты. В том числе недоработки, которые могут повлиять, например, на эффективность систем вооружения истребителя или безопасность полетов. Недочеты конструкции поделили на несколько категорий. Первые способны угрожать жизни летчиков, вторые — сорвать боевую миссию.

При этом специалисты выявили ряд критических недостатков, которые вряд ли удастся устранить. Единственное, что придумали, — ограничить режимы эксплуатации самолета. Например, чтобы избежать повреждений планера и специального "невидимого" покрытия, с недавних пор летчикам порекомендовали не разгонять F-35 до сверхзвуковых скоростей.

Другая серьезная проблема — неожиданные скачки давления в кабине. Летчики испытывают боль и даже получали баротравмы. А из-за недоработок в системе катапультирования есть риск травмировать шейные позвонки.

При значительных перегрузках в воздухе пилоты теряют контроль над машиной. Например, на углах атаки больше 20 градусов или при маневре уклонения от ракеты.

Запуск ракеты AIM-120 AMRAAM

Источник изображения: CC0 / U.S. Navy photo courtesy of Lockheed Martin by Paul Weatherman/Released /

Поздняя замена

Все эти перипетии с "самым лучшим в мире самолетом" заставили Пентагон усомниться в правильности выбора "Молнии" в качестве основной боевой машины Военно-воздушных сил. Как отметили в американском издании Forbes, ВВС уже смирились с провалом программы F-35, что подтверждают разговоры о необходимости создания новых легких истребителей.

Военные констатировали: постоянное удорожание проекта, усложнение конструкции, низкая надежность машины и медленные темпы ее доработки не позволят, как планировалось, полностью заменить в строю устаревшие F-16.

При этом, утверждает командование, модернизацией парка "шестнадцатых" не обойтись. Необходим совершенно новый самолет поколения 4+ — по боевому потенциалу нечто среднее между машинами 1970-х и "невидимками".

Надо сказать, что F-35 до сих пор находится на стадии опытно-боевой эксплуатации. По сути, продолжаются испытания. Однако весной прошлого года эту работу приостановили. По официальной версии — из-за пандемии коронавируса. Также на неопределенный срок отложили массовое производство. Задерживаются и поставки зарубежным заказчикам.

О судорожных попытках исправить ситуацию в ВВС говорит и то, что в США уже испытывают обновленную версию другого "ветерана" — тяжелого истребителя F-15EX. Усовершенствовали кабину пилотов, установили радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, систему радиоэлектронной борьбы. За счет современных двигателей истребитель теперь может брать на борт на три тонны больше полезной нагрузки — боезапас увеличили до 22 управляемых ракет "воздух — воздух".

Модернизированный истребитель ВВС США F-15EX

Источник изображения: © Фото : Boeing

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