"Это удар по ВВС США": что случилось с новейшими истребителями F-35

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Счетная палата США в очередной раз доложила конгрессу о проблемах с истребителями пятого поколения F-35 Lightning. В этот раз выяснилось, что модернизация самолетов до версии Block IV потребует еще почти два миллиарда долларов. Мало того что такие расходы никто не закладывал в бюджет — теперь и сроки сдачи проекта сдвинулись как минимум на год. О том, что происходит с гордостью американских ВВС, — в материале РИА Новости.

В докладе поясняется, что увеличение расходов связано с дополнительными испытаниями новой версии истребителя, тестированием систем и оборудования, строительством учебных лабораторий, высокой стоимостью программного обеспечения.

Аналитики указывают, что Пентагон не прислушался к рекомендациям проводить модернизацию поэтапно, а планирует выполнить все работы сразу, что отнюдь не делает программу дешевле. По новым оценкам, затраты на проект достигнут 14,5 миллиарда долларов, что превышает установленные законодательством пороговые значения и дороже многих других заказов Министерства обороны США.

Модернизировать F-35 начали в 2018-м. Основное отличие модификации Block IV — возросшие в 25 раз вычислительные возможности бортовых систем и увеличение числа дальнобойных ракет.

Благодаря новой системе пуска боеприпасов "файтеры" следующего поколения смогут нести во внутрифюзеляжном отсеке уже не четыре, а шесть ракет "воздух — воздух". Также в их распоряжении перспективные ракеты AIM-260 дальностью, по некоторым оценкам, больше 400 километров. В свою очередь, боевой радиус истребителя обещают увеличить на четверть — почти до 1,2 тысячи километров.

Кроме того, F-35 интегрируют с беспилотными летательными аппаратами, оснащенными искусственным интеллектом. "Умные" дроны выступят ведомыми, а летчик возьмет на себя общее управление боем. Очевидно, чтобы быстро переварить такой массив информации, потребуется более мощный бортовой вычислительный комплекс.

Предполагается, что модифицированный "тридцать пятый" сможет противостоять новым вызовам и угрозам.

Ввиду чрезмерной сложности конструкции F-35 всегда считался одним из самых проблемных американских самолетов. И речь не только об огромных затратах на разработку и обслуживание. Неисправности и "детские болезни" выявляют с первого дня эксплуатации истребителя. Его никак не могут довести до ума.

На конец 2020-го в списке недостатков было 872 позиции, отмечается в докладе Счетной палаты. В том числе недоработки, которые могут повлиять, например, на эффективность систем вооружения истребителя или безопасность полетов. Недочеты конструкции поделили на несколько категорий. Первые способны угрожать жизни летчиков, вторые — сорвать боевую миссию.

При этом специалисты выявили ряд критических недостатков, которые вряд ли удастся устранить. Единственное, что придумали, — ограничить режимы эксплуатации самолета. Например, чтобы избежать повреждений планера и специального "невидимого" покрытия, с недавних пор летчикам порекомендовали не разгонять F-35 до сверхзвуковых скоростей.

Другая серьезная проблема — неожиданные скачки давления в кабине. Летчики испытывают боль и даже получали баротравмы. А из-за недоработок в системе катапультирования есть риск травмировать шейные позвонки.

При значительных перегрузках в воздухе пилоты теряют контроль над машиной. Например, на углах атаки больше 20 градусов или при маневре уклонения от ракеты.

Запуск ракеты AIM-120 AMRAAM

Источник изображения: CC0 / U.S. Navy photo courtesy of Lockheed Martin by Paul Weatherman/Released /