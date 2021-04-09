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Известия.ru

«Панцири» показали уничтожение техники условного противника под Астраханью

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С» нанесли удар по легкобронированной технике условного противника во время учений на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в Минобороны РФ.


В военном ведомстве отметили, что после марша по пересеченной местности экипажи заняли расчетные позиции и приступили к выполнению задач.

«Боевые расчеты применили 30-мм зенитные автоматы, обеспечивающие высокий темп огня. Объективные средства контроля подтвердили поражение целей», — говорится в сообщении.

В феврале стало известно, что объединенный центр передового опыта воздушных сил НАТО (JAPCC) признал российские ЗРПК «Панцирь-С» идеальным средством борьбы с военными беспилотниками.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
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