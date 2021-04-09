Росгвардия запустит цифровую платформу по контролю за оборотом оружия

Росгвардия планирует запустить летом цифровую платформу по контролю за оборотом оружия. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Золотов, отметив, что проект "Федеральная платформа по контролю за оборотом оружия и охранными услугами" реализуется совместно с Минцифры.

Этот мощный цифровой сервис позволит избавиться от бумажных документов и походов в инстанции, а также обеспечит четкий и прозрачный механизм контроля. "По сути, все необходимые документы можно будет оформить онлайн как владельцам оружия, так и частным охранным предприятиям", - рассказал Золотов в интервью ТАСС. Система будет содержать полную информацию о той или иной единице оружия.

В августе на базе четырех регионов уже намечено развертывание инфраструктуры пилотного участка системы. Речь идет о Москве, Тульской, Ивановской и Ярославской областях.