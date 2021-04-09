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Российская газета

Росгвардия запустит цифровую платформу по контролю за оборотом оружия

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Росгвардия
Росгвардия.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Росгвардия планирует запустить летом цифровую платформу по контролю за оборотом оружия. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Золотов, отметив, что проект "Федеральная платформа по контролю за оборотом оружия и охранными услугами" реализуется совместно с Минцифры.

Этот мощный цифровой сервис позволит избавиться от бумажных документов и походов в инстанции, а также обеспечит четкий и прозрачный механизм контроля. "По сути, все необходимые документы можно будет оформить онлайн как владельцам оружия, так и частным охранным предприятиям", - рассказал Золотов в интервью ТАСС. Система будет содержать полную информацию о той или иной единице оружия.

В августе на базе четырех регионов уже намечено развертывание инфраструктуры пилотного участка системы. Речь идет о Москве, Тульской, Ивановской и Ярославской областях.

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