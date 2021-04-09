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Известия.ru

В Крыму прошли учения военной полиции и военной автомобильной инспекции ЧФ

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

На полигоне «Ангарский» армейского корпуса Черноморского флота прошли совместные специальные учения подразделений военной полиции (ВП) и военной автомобильной инспекции (ВАИ) ЧФ.

Военнослужащие отработали алгоритм действий по обеспечению безопасности колонны автомобильной техники при совершении марша и безопасности пропускного режима на военном объекте.

Согласно легенде условные диверсанты устроили засаду на колонну военной техники, а затем предприняли попытку прорыва через КПП одной из воинских частей армейского корпуса ЧФ.


Сотрудники ВП и ВАИ, которые обеспечивали безопасность колонны, отразили нападение и уничтожили условных диверсантов огнем из крупнокалиберных пулемётов, спецмашина блокировала путь отступления «противника», а группа быстрого реагирования разоружила сдавшихся нарушителей.

Специальное учение прошло в рамках контрольной проверки боеготовности подразделений за зимний период обучения.

В учении было задействовано более 100 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.

10 марта сообщалось, что военные моряки в сирийском Тартусе провели тренировку, в ходе которой отразили условное нападение аквалангистов-диверсантов на корабли в российском пункте материально-технического обеспечения.

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