Войти
Вестник Мордовии

В наступлении на Донбассе ВСУ могут задействовать ЗСУ-23-4 "Шилка"

304
0
0

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка" на Украине были признаны устаревшими и их сняли с вооружения. Для прикрытия общевойсковых и танковых бригад предназначалась 2С6 "Тунгуска".

Однако после весны-лета 2014 года, не смирившись с появлением народных республик, военное ведомство Незалежной принялось в спешном порядке формировать новые соединения. Для них "Тунгусок" уже не хватило, поэтому в строй стали возвращать старые советские зенитные самоходки.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Украинские источники в то время отмечали, что "Шилки" не жалко использовать непосредственно для огневой поддержки подразделений, они способны эффективно действовать против наземных целей. Недостатком является слабая броня, но они менее громоздкие чем 2С6.

Точных данных, сколько же таких ЗСУ сейчас состоит на вооружении украинской армии, не дают даже самые авторитетные зарубежные справочники, но, по разным прикидкам, - не более трех десятков.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Хотя на Украине существовали различные предложения по модернизации этой техники, в возможных боевых действиях на Донбассе они будут задействованы в точно таком же виде, в каком их заполучили в 1991 году. Хотя не исключено, что радиостанции все же поменяли на современное оборудование натовского образца.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Тунгуска
Шилка
Похожие новости
24.02.2021
Украинский ВПК разрабатывает новую БМП
13.10.2020
"К чему-то готовятся": зачем США закупают макеты российского оружия
21.08.2019
Необъяснимое: Украина продала Мьянме ЗРПК "Тунгуска" за 1000 долларов
29.05.2019
Итоги выполнения государственного оборонного заказа Украины в 2018 году
12.03.2015
Глобальному удару - ответ по существу
12.01.2009
Войска ПВО: итоги прошлого года и ближайшие перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 08:17
  • 1
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 09.04 08:16
  • 1
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 09.04 06:11
  • 2
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 09.04 03:35
  • 60
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 09.04 03:21
  • 7
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 09.04 03:07
  • 2
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 08.04 22:54
  • 7
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 08.04 21:52
  • 26
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 08.04 16:51
  • 4
Море не знает границ
  • 08.04 12:37
  • 9
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 08.04 10:39
  • 3
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 08.04 07:15
  • 26
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 08.04 01:54
  • 1
Сломали «стрелу»: первые испытания гиперзвуковой ракеты США не удались
  • 08.04 00:47
  • 2
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане