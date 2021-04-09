В наступлении на Донбассе ВСУ могут задействовать ЗСУ-23-4 "Шилка"

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка" на Украине были признаны устаревшими и их сняли с вооружения. Для прикрытия общевойсковых и танковых бригад предназначалась 2С6 "Тунгуска".

Однако после весны-лета 2014 года, не смирившись с появлением народных республик, военное ведомство Незалежной принялось в спешном порядке формировать новые соединения. Для них "Тунгусок" уже не хватило, поэтому в строй стали возвращать старые советские зенитные самоходки.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Украинские источники в то время отмечали, что "Шилки" не жалко использовать непосредственно для огневой поддержки подразделений, они способны эффективно действовать против наземных целей. Недостатком является слабая броня, но они менее громоздкие чем 2С6.

Точных данных, сколько же таких ЗСУ сейчас состоит на вооружении украинской армии, не дают даже самые авторитетные зарубежные справочники, но, по разным прикидкам, - не более трех десятков.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Хотя на Украине существовали различные предложения по модернизации этой техники, в возможных боевых действиях на Донбассе они будут задействованы в точно таком же виде, в каком их заполучили в 1991 году. Хотя не исключено, что радиостанции все же поменяли на современное оборудование натовского образца.

Дмитрий Лемешко