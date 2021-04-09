Две пары истребителей поднялись навстречу нарушителю границы. Выпустили предупредительную очередь – противник огрызнулся ответным огнем. 8 апреля 1950 года над советской Балтикой у латвийского порта Лиепая сбили самолет-разведчик США.

Горячие блюда холодной войны: как США и СССР зажигали в небе

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Это был первый случай в истории американо-советской холодной войны. По заявлению США, борт был пассажирский, чуть ли не туристический, летел из Германии в Швецию. Пилот и 9 пассажиров. Погибших долго искали в море, ни одного не нашли. Позднее США признали: бомбардировщик-истребитель "Корсар" намеренно нарушил границу СССР.

Мы нечаянно

В воздухе холодная война легко переходила в горячую фазу. Лупили друг друга без разговоров. В том же 50-м патрульный самолет США сбил МиГ-15. Ответка пришла почти незамедлительно: аналогичного патрульного "отправил на землю" советский перехватчик. В конце года американцы будто бы по ошибке разбомбили советский полевой аэродром в Приморском крае. Но настоящий беспредел пошел с 1952 года, когда над территорией СССР был уничтожен пассажирский самолет серии "Ил". На борту – семьи военных: летели в отпуск с детьми и женами. То же повторилось у Владивостока в июле 1953-го: снова безоружный пассажирский "Ил" и снова – расстрел в упор. СССР тогда подал иск к США. Но, как всегда, начались враки про не те координаты и разговоры на тему "я нечаянно". В течение первых десяти лет холодной войны – 20 смертельных происшествий плюс один самый настоящий воздушный бой (против четверки истребителей СССР). В 14-ти из 20-ти эпизодов нарушения границы советские летчики сбивали нарушителей.

Аэродром Североморск-3 в Мурманской области Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Дырявое небо

Наглость американских пилотов имела объективные причины: советское небо охранялось ненадежно. Рассказывает директор Музея войск ПВО военный историк Юрий Кнутов:

"В 50-х годах нарушений воздушной границы было очень много. СССР уступал США по техническим характеристикам истребительной авиации, вооруженной в основном пушками; зенитные ракетные войска появились у СССР только в 1957 году. Москву закрыли щитом ЗРК после того, как U-2 из Германии спокойно долетел до советской столицы, сфотографировал Кремль, несколько оборонных предприятий и приземлился на аэродроме в Норвегии. Нарушители действовали дерзко, не стесняясь, в надежде на то, что Советский Союз сдастся такому давлению. Поэтому перед советскими летчиками ставили задачу: уничтожение разведчика. Выполняя приказ "сбивать любыми средствами", они даже на тараны шли".

Обломки американского самолёта-разведчика Lockheed U-2, пилотируемого Ф. Пауэрсом и сбитого 1 мая 1960 г Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Минкевич

При всех своих преимуществах ВВС США несли ощутимые потери у советских границ. По недавно рассекреченным данным, с 1950 по 1970 годы были сбиты 252 летчика: 90 остались в живых, тела 24 погибших похоронили на родине. Остальные 138 считаются пропавшими без вести.

Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik

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