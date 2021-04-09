Уроки суэцкой катастрофы: причины радоваться для России (JB Press, Япония)

Известный японский эксперт в области энергетики считает, что после суэцкой аварии привлекательность Севморпути для Японии возрастает. По его мнению, Россия вообще является самым безопасным источником энергоресурсов для Японии. Если это кем-то и отрицается, то только по политическим мотивам.

Выгоды для России в активном освоении Севморпути не только коммерческие, но и военные

Пролог. Геостратегическая точка

В морской терминологии есть термин, называемый "узким проходом" (chokepoint).

В военно-морском деле "сhokepoint" понимается, как стратегическое препятствие или точка для вынужденного замедления или остановки движения вражеского флота.

Суэцкий канал является типичным примером "узкого прохода" на океанских маршрутах, соединяющих Европу и Азию, и самое большое судно, которое может пройти через этот канал, называется "Suezmax".

Точно так же самое большое судно, которое может пройти через Панамский канал, - это "Panamax".

На этот раз контейнеровоз "Ever Given", принадлежащий японской компании Shoei Kisen, который 23 марта 2021 года на пути из Китая в Голландию явился причиной аварии на Суэцком канале, имеет общую длину 400 метров и ширину 59 м. Это было самое большое судна, вообще способное пройти по Суэцкому каналу. В этой статье я хотел бы рассмотреть, что такое "геостратегическая точка" на современных морских маршрутах, почему случилась эта авария на Суэцком канале и что представляет собой российский маршрут по Северному ледовитому океану.

Трагедия Балтийской эскадры

Балтийская эскадра (так в Японии называют 2-ю Тихоокеанскую эскадру Императорского военно-морского флота России - прим. ред.) была уничтожена во время Цусимской битвы 27-28 мая 1905 года.

Основные силы 2-й эскадры обошли мыс Доброй Надежды, а небольшая 3-я эскадра корабельного базирования прошла через Суэцкий канал. Причина состояла в том, что большие российские броненосцы и крейсеры из состава 2-й эскадры в то время пройти через Суэцкий канал не могли.

Расстояние от Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга) до Владивостока через Суэцкий канал составляет около 12300 морских миль (одна морская миля - около 1,8 км - прим. ред.), а по арктическому маршруту Северного ледовитого океана - чуть менее 8000 морских миль, что сокращает путь на 4400 морских миль.

Вокруг мыса Доброй Надежды путь на Дальний Восток еще длиннее.

Можно сказать, что одно то, что российские военные корабли в то время достигли Цусимы через мыс Доброй Надежды, является чудом.

Трагедия Балтийской эскадры в основном проистекает из этого дальнего океанского похода и англо-японского союза, существовавшего в то время.

2-я Тихоокеанская эскадра России не имела возможности заходить в порты британских колоний. Запасы воды, продовольствия и угля пополнялись в море, моряки были до крайности измотаны погрузочными работами и самим чудовищно дальним океанским переходом. К тому времени, когда 2-я Тихоокеанская эскадра адмирала Рожественского добралась до Цусимы, она уже была потрепана и мало готова к бою.

Это достоверно и правдиво описано в знаменитом романе "Цусиме" А. Новикова-Прибоя, который сам участвовал в Цусимском сражении в качестве моряка. Этот рассказ о той эпической морской битве - произведение, которое нельзя читать без слез.

"Что, если?" - это запретная фраза в истории. Но если бы весь российский военно-морской флот прошел бы через Суэцкий канал и сразу нацелился на Цусиму, в целом слабо подготовленная Объединенная эскадра адмирала Хэйхатиро Того могла бы потерпеть поражение.

С другой стороны, это могло быть и равное морское сражение, и основные силы Балтийского флота присоединились бы к российскому флоту в Порт-Артуре.

В этом случае исход русско-японской войны изменился бы. Другими словами, без преувеличения можно сказать, что Цусимское сражение - это то сражение, которое принесло Японии победу в русско-японской войне. Однако это не умаляет подвига Объединенного императорского флота.

Есть множество примеров поражений в битвах, которые нужно выиграть, чтобы победить в войне.

Типичный пример - битва за атолл Мидуэй. Японский объединенный флот, состоявший из четырех больших авианосцев, стремился захватить атолл. Однако, хотя он и имел подавляющее превосходство в вооружениях, но потерпел поражение, в результате которого были потеряны все четыре авианосца и отличные пилоты, и это поражение заставило Японию проиграть войну.

Мировые геостратегические точки: транспортировка нефти по Ормузскому проливу и Суэцкому каналу

Согласно докладу "Мировые геостратегические точки транзита нефти", опубликованному 25 июля 2017 года Агентством энергетической информации США (EIA), объем морского транспорта нефти, проходящего через Суэцкий канал составляет около 10% от общемирового объема, а через Ормузский пролив - около 30%. При этом имеется в виду транспорт и сырой нефти, и нефтепродуктов

Цены на сырую нефть упали примерно на 6% 23 марта, но выросли примерно на 6% на следующий же день после аварии на Суэцком канале 23 марта. С тех пор цены на нефть были нестабильными.

Suezmax и Panamax

Самое большое судно, которое может пройти через Суэцкий канал, имеет общую длину 400 метров, общую грузоподъемность 240 000 тонн и площадь поперечного сечения ниже ватерлинии (общая ширина x осадку) 1006 квадратных метров.

Севший на мель контейнеровоз "Ever Given" имеет общую длину 400 метров, общую грузоподъемность 220 000 тонн и площадь поперечного сечения ниже ватерлинии 926 квадратных метров (общая ширина 59 метров x осадка 15,7 метра), так что по этим параметрам он еле вписывался в установленные максимальные пределы.

Самое большое судно, которое может пройти через Панамский канал, может иметь длину 366 метров, ширину 49 метров, и осадку 15 метров.

Работы по расширению канала были завершены в июне 2016 года с целью экспорта СПГ, производимого и отгружаемого в Мексиканском заливе в США, в Юго-Восточную Азию (в основном в Южную Корею, Японию и Китай) через Панамский канал.

Импорт сырой нефти в Японию через Ормузский пролив

Объем импорта сырой нефти в Японию достиг максимума в 1973 году и с тех пор неуклонно снижается.

1973 год стал годом первого нефтяного кризиса, и цены на нефть взлетели с традиционных 3 долларов за баррель до 11-12 долларов.

Доля России в нефтяном импорте Японии достигла максимума в 2015 году и с тех пор тоже сокращается. В Японию импортируется три вида российской сырой нефти: сахалинская нефть "Сахалин-1" (S-1), сахалинская нефть "Сахалин-2" (S-2) и смесь ВСТО.

Нефть ВСТО представляет собой смесь нефти из Западной Сибири и нефти из Восточной Сибири и Дальнего Востока. Все эти сорта представляют собой легкую и малосернистую нефть (содержание серы 0,5% или менее). Япония не импортирует из России нефть марки URALS.

Около 90% всей сырой нефти, импортируемой Японией, проходит через Ближний Восток, и около 80% ее проходит через геостратегически "узкое место" - Ормузский пролив.

Следует отметить, что на маршруте импорта российской нефти в Японию "узких мест" нет.

Для справки, базами отгрузки российской сырой нефти S-1, импортируемой Японией, является порт Де-Кастри на Дальнем Востоке России, нефти S-2 - порт Пригородное в южной части острова Сахалин, а нефть ВСТО отгружается в Японию с нефтеналивной базы Козьмино недалеко от Находки.

Если исходить из соображений энергетической безопасности, то ей в максимальной степени соответствует импорт российской нефти, которая может поступать в Японию без каких-либо препятствий за очень короткое время.

Однако, поскольку сырую нефть импортируют частные японские нефтяные компании, японское правительство не может "давить" на них в плане выбора источников поступления энергоресурсов.

Нельзя отрицать, что в Японии часто говорят о том, что "зависимость от российских нефти и газа России опасна". Но это чисто политические заявления, противоречащие действительности.

Что касается самого автора, то он считает, что для Японии нет более безопасного источника энергоресурсов, чем российские нефть и газ.

Часто упоминаемая проблема перебоев с поставками природного газа для Украины - это чисто коммерческие истории, не имеющие никакого отношения к политике. Всем хорошо понятно, что основополагающим принципом бизнеса является принцип: не поставлять товары тем, кто за них не платит.

Россия делает ставку на развитие Севморпути

В связи с активно возрастающими опасениями по поводу безопасности южного Суэцкого морского транспортного маршрута Россия с полным основанием начала рекламировать свой Северный морской путь, который проходит через Арктику.

Автор рассматривает Севморпуть не только как коммерческий, но и военный маршрут.

После его полного освоения и открытия, Северный флот российских ВМС, базирующийся в Североморске, и их Тихоокеанский флот с базой во Владивостоке окажутся на удалении всего лишь двухнедельного перехода друг от друга.

Что это означает? Это означает, что сегодня Россия может избежать трагедии 2-й Тихоокеанской эскадры.

Нельзя забывать, что СПГ, производимый на полуострове Ямал за Полярным кругом, также экспортируется в Японию.

На его пути в нашу страну лежит полуостров Камчатка, и в его столице - Петропавловске-Камчатском в настоящее время реализуется план строительства перевалочной базы СПГ. Идея состоит в том, чтобы транспортировать СПГ с полуострова Ямал в Петропавловск большими СПГ-танкерами ледокольного типа, перекачивать СПГ в резервуары для хранения и экспортировать СПГ в Юго-Восточную Азию малыми газотранспортными судами.

Между тем, в Петропавловске есть и база атомных подводных лодок Тихоокеанского флота России.

Чтобы российский Тихоокеанский флот Владивостока вышел в Тихий океан, он должен пройти через узкие места проливов Лаперуза, Сангарского или Цусимского. А вот в Петропавловске узких мест нет.

Если российская ударная атомная подводная лодка на полном ходу двинется на юг, то она быстро выйдет в Тихий океан.

Однако ракетной подводной лодке нет необходимости двигаться на юг. Достаточно спокойно спрятаться в глубине Петропавловской бухты.

С другой стороны, у Петропавловска есть два недостатка. Здесь затруднено снабжение и есть проблема нехватки электроэнергии. "Газпром" разработал на полуострове газовое месторождение для производства электроэнергии, а также построил газопровод, но из-за небольших запасов месторождения до сих пор не снята озабоченность по поводу электроснабжения полуострова.

Однако если освоить Северный морской путь и соединить российский Северный и Тихоокеанский флот двухнедельным маршрутом, проблема логистических поставок в Петропавловск будет решена.

Строительство там ТЭЦ, работающей на СПГ, решит проблему дефицита электроэнергии. Иными словами, развитие Севморпути даст России эффект "трех зайцев одним выстрелом".

Северному флоту России придан статус военного округа

Северный флот российских ВМС был основан в 1932 году.

Внимание российского руководства к нему видно по недавней реорганизации Северного флота с приданием ему статуса военного округа.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий Указ 21 декабря 2020. Указ вступил в силу с 1 января 2021 года.

Согласно новому военно-административному делению Северный флот охватывает Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, а также Ненецкий автономный округ.

Эпилог

Автор полагает, что после аварии в Суэцком канале президент России Владимир Путин внутренне от души смеется.

Уязвимость Суэцкого маршрута стала реальностью, и это дало возможность показать миру всю важность и все преимущества Северного маршрута по Севморпути.

Авария на Суэцком для президента Путина стала той ситуацией, которую в российском фольклоре называют "не было ни гроша, да вдруг алтын".

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Тосихиро Сугиура - старший научный сотрудник фонда Исследований экономики Японского моря. Более 20 лет проработал в СССР/России - Москва, Сахалин, Азербайджан. Возглавлял зарубежные представительства крупного японского энергетического концерна Itochu. Участвовал в разработке нефтяных месторождений на Сахалине (SODECO). Работал главным аналитиком японского НИИ энергетики. Автор ряда книг по энергетике России.

Тосихиро Сугиура (Toshihiro Sugiura)