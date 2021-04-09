В результате атаки Израиля ранены четверо сирийских военных

В результате атаки по сирийскому Дамаску со стороны Израиля были ранены четверо сирийских военных. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

«Как сообщает источник, сегодня примерно в 00:56 (по местному времени. — Ред.) Израиль атаковал ливанскую территорию воздушными ракетами с прицелом на Дамаск. В результате атаки были ранены четыре сирийских солдата», — говорится в сообщении.

Ранее, 8 апреля, стало известно о том, что сирийские ПВО отразили атаку Израиля к югу от Дамаска.

Были атакованы объекты, расположенные со стороны Голанских высот и воздушного пространства Ливана.