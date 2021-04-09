Войти
Известия.ru

В результате атаки Израиля ранены четверо сирийских военных

160
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Константин Мачульский

В результате атаки по сирийскому Дамаску со стороны Израиля были ранены четверо сирийских военных. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает сирийское государственное агентство SANA.


«Как сообщает источник, сегодня примерно в 00:56 (по местному времени. — Ред.) Израиль атаковал ливанскую территорию воздушными ракетами с прицелом на Дамаск. В результате атаки были ранены четыре сирийских солдата», — говорится в сообщении.

Ранее, 8 апреля, стало известно о том, что сирийские ПВО отразили атаку Израиля к югу от Дамаска.

Были атакованы объекты, расположенные со стороны Голанских высот и воздушного пространства Ливана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ливан
Сирия
Похожие новости
19.11.2020
Мир и война беженцев
20.09.2019
"Калашников с винтом" и "Крокодил": в чем секрет популярности Ми-24
14.09.2009
Беспилотники: сто лет в воздухе
06.02.2009
Израиль подозревает Сирию в поставке ЗРК ливанской "Хезболле"
20.12.2007
"ИСКАНДЕР" ВСТУПИЛ В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ВОЙНУ. АСИММЕТРИЧНЫЕ ОТВЕТЫ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ НА ПЛАНЫ ВАШИНГТОНА
30.05.2007
Мюнхенская РЕЧЬ Владимира Путина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 08:17
  • 1
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 09.04 08:16
  • 1
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 09.04 06:11
  • 2
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 09.04 03:35
  • 60
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 09.04 03:21
  • 7
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 09.04 03:07
  • 2
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 08.04 22:54
  • 7
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 08.04 21:52
  • 26
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 08.04 16:51
  • 4
Море не знает границ
  • 08.04 12:37
  • 9
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 08.04 10:39
  • 3
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 08.04 07:15
  • 26
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 08.04 01:54
  • 1
Сломали «стрелу»: первые испытания гиперзвуковой ракеты США не удались
  • 08.04 00:47
  • 2
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане