SANA сообщила об отражении израильской атаки сирийскими ПВО

Противовоздушная оборона (ПВО) Сирии отражает атаку Израиля к югу от Дамаска. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Израиль атаковал объекты, расположенные со стороны Голанских высот и воздушного пространства Ливана.

«Наша система ПВО противостояла атаке со стороны Израиля на южные районы Дамаска», — говорится в сообщении.

В ответ на израильскую агрессию ПВО Сирии выпустила несколько ракет.

Ранее в конце марта стало известно о том, что в результате взрыва в Дамаске погиб один человек, семеро пострадали.