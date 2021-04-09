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Известия.ru

SANA сообщила об отражении израильской атаки сирийскими ПВО

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Youssef Badawi

Противовоздушная оборона (ПВО) Сирии отражает атаку Израиля к югу от Дамаска. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Израиль атаковал объекты, расположенные со стороны Голанских высот и воздушного пространства Ливана.

«Наша система ПВО противостояла атаке со стороны Израиля на южные районы Дамаска», — говорится в сообщении.

В ответ на израильскую агрессию ПВО Сирии выпустила несколько ракет.

Ранее в конце марта стало известно о том, что в результате взрыва в Дамаске погиб один человек, семеро пострадали.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ливан
Сирия
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