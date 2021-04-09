Военные США и коалиции не пострадали при обстреле аэропорта в Кандагаре

Военные США и стран коалиции не ранены при обстреле в среду, 7 апреля, аэропорта в афганской провинции Кандагар. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Запись выступления размещена на сайте оборонного ведомства.

«Мы осуждаем сегодняшнее нападение на аэропорт Кандагара, где расквартированы несколько сотен военных США и стран коалиции. В результате атаки никто не пострадал», — отметил он.

Кирби подчеркнул, что последние нападения, организованные радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в РФ), могут отразиться на переговорах о выводе американских войск из Афганистана.

Ранее в среду по аэропорту в Кандагаре было выпущено не менее шести ракет.

Кроме того, в среду на востоке Афганистана, в городе Джелалабад, в результате взрыва погибли два человека, шесть получили ранения.