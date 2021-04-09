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Известия.ru

США назвали наращивание сил РФ на границе с Украиной дестабилизацией региона

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в среду, 7 апреля, заявил, что наращивание российского военного присутствия на границе с Украиной и в Крыму оказывает дестабилизационное влияние на обстановку в регионе. Видео брифинга опубликовано в Twitter-аккаунте военного ведомства.

«Истинные намерения (РФ. — Ред.) неясны на 100%, мы хотим лучше понять, что там делают россияне и что они собираются делать дальше. Эта неясность совершенно не способствует безопасности и стабилизации обстановки», — отметил он.

Накануне Кирби призвал Россию более четко обозначить свои намерения в связи с перемещениями сил на границе с Украиной.

29 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы наращивает войска у украинских границ. По его словам, это создает угрозу военной безопасности страны.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска на своей территории по своему усмотрению, это не несет угрозы для других государств и не должно никого беспокоить.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия не принимала и не будет принимать участия в вооруженном конфликте на территории Украины.

Ранее, 6 апреля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия и США провели переговоры по ситуации на юго-востоке Украины. Москва указала Вашингтону на последствия, которые будет иметь провокационная политика Киева в Донбассе.

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Россия
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Украина
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