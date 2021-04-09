Династия минных: тральщик с подводными роботами усилит Балтфлот

Балтийский флот усилит робот-охотник за минами. В его состав в следующем году войдет новейший тральщик проекта 12700 «Александрит». Он оснащен подводными дронами, способными находить объекты на разной глубине и обезвреживать их даже в самых сложных условиях. Корпус корабля выполнен из пластика, который практически неуязвим для морских мин. Эксперты говорят, что усиление балтийских рубежей уникальным тральщиком неслучайно. В последние годы авиация НАТО регулярно проводит учебное минирование недалеко от российских баз. Развертывание «Александрита» должно стать сдерживающим фактором в регионе. Немало пользы он сможет принести и в мирное время.

Балтийский флот усилит робот-охотник за минами. В его состав в следующем году войдет новейший тральщик проекта 12700 «Александрит». Он оснащен подводными дронами, способными находить объекты на разной глубине и обезвреживать их даже в самых сложных условиях. Корпус корабля выполнен из пластика, который практически неуязвим для морских мин. Эксперты говорят, что усиление балтийских рубежей уникальным тральщиком неслучайно. В последние годы авиация НАТО регулярно проводит учебное минирование недалеко от российских баз. Развертывание «Александрита» должно стать сдерживающим фактором в регионе. Немало пользы он сможет принести и в мирное время.

Приоритетное направление

Военное ведомство приняло принципиальное решение усилить защиту Балтики. В следующем году на Балтфлот направят новейший минный тральщик проекта 12700. Какой конкретно будет выбран, пока не определено. До конца следующего года по плану в строй должны встать сразу три корабля: «Петр Ильичев», «Анатолий Шлемов» и «Лев Чернавин».

Формирование экипажей уже началось. В начале этого года главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что в январе начнут подготовку команды кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Петр Ильичев» и «Георгий Курбатов» (первый серийный тральщик проекта 12700, заложенный после головного корабля «Александр Обухов»). По его словам, обучение будет вестись по самым современным программам, учитывающим эксплуатацию новых образцов техники и вооружения, обладающих высокой степенью автоматизации процессов управления и эксплуатации, а также учитывающим наличие на новых кораблях роботизированных систем.

Тральщики проекта 12700 были разработаны центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». К середине 2020-х годов планируется построить 12 таких кораблей. Головной «Александр Обухов» вошел в состав Балтфлота в 2016-м. В 2019 году ВМФ пополнили еще два тральщика этого проекта — «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов». Они несут службу в составе Черноморского флота. В прошлом году в состав Тихоокеанского флота вошел «Яков Баляев».

С 2014 года над балтийской акваторией регулярно совершают полеты американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress. Самолеты прибывают с авиабазы на территории Великобритании или из США с дозаправкой. Они регулярно отрабатывают учебное бомбометание, нанесение ракетных ударов по Калининградской области и Петербургу, а кроме того — постановку морских мин. В ходе маневров B-52 неоднократно проводили учебное минирование недалеко от главной российской военно-морской базы в регионе в Балтийске. В случае военного конфликта их задачей должно стать блокирование выхода российских кораблей из пунктов базирования.

На вооружении США стоят авиационные мины семейства QuickStrike. На их современной модификации установлена система наведения и коррекции курса по сигналу GPS, что позволяет сбрасывать боеприпасы с большой высоты и на удалении в десятки километров от цели. Точное количество морских мин в арсенале ВМС США официально никогда не разглашалось. Но, по различным оценкам, может доходить до 10 тыс. штук.

— Задача российских тральщиков — обеспечить развертывание кораблей Балтфлота. Из Балтийска в море ведет небольшой канал, его несложно заминировать, — отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Но и в мирное время для «Александритов» найдется немало работы. Еще со времен мировых войн на Балтике осталось много мин. Хотя им и много лет, но некоторые могут быть опасными. Кроме того, «Александрит» хорошо себя проявил при поиске подводных объектов. Он может искать погибшие подлодки и надводные корабли, что поможет разобраться в причине их гибели. Еще одна задача — участие в осмотре газопроводов, возможности тральщика позволяют их обследовать.

Мины не проблема

Тральщики проекта 12700 «Александрит» имеют «невидимый» для магнитных взрывателей боеприпасов корпус из стеклопластика. Для поиска и уничтожения мин на борту находится система «Диамант», которая включает в себя два легких катера, оснащенных специальными подводными роботами. Устройство предназначено для обезвреживания заграждений в пределах 10 км и на глубине до 100 м. Благодаря пластиковому корпусу и малошумному двигателю на катера не реагируют морские мины, что позволяет им спокойно вести поиск с помощью гидроакустики и магнитомеров.

За обнаружение глубоководных объектов отвечает интегрированная система поиска и уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ». В ее состав входит телеуправляемый подводный аппарат, способный выявлять подозрительные объекты в радиусе 500 м и на глубине до 300 м. Его скорость составляет порядка 3–6 м/с. Техника может работать под водой при волнении моря до трех баллов.

После обнаружения опасных предметов в дело вступают подводные дроны, которые устанавливают на них подрывные заряды. При необходимости они могут отбуксировать боеприпас на мелководье и там уничтожить. Дистанционная тактика разминирования сводит риск для личного состава к минимуму. С тральщиками хорошо взаимодействуют патрульные корабли проекта 22160 — к ним относится «Дмитрий Рогачев». Их специально разрабатывали для охраны судов при морских переходах и защиты военно-морских баз.

Такие корабли могут брать на борт беспилотные летательные и подводные аппараты, а также один вертолет Ка-27, Ка-29 или Ка-52М. Артвооружение состоит из автоматической 76-миллиметровой пушки. В арсенале есть крылатые ракеты «Калибр», а в перспективе могут быть установлены противокорабельные Х-35 в контейнерном исполнении. А также — различные виды тралов, минно-торпедное вооружение, зенитный комплекс «Игла», 30-миллиметровая пушка АК-306 и пулеметная установка.

Весной прошлого года в Средиземном море были впервые протестированы уникальные роботы-охотники. В ходе маневров «Иван Антонов» работал в паре с патрульным кораблем «Дмитрий Рогачев». Тральщик обнаруживал и обезвреживал мины с помощью подводных беспилотников, а фрегат «Адмирал Григорович» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» форсировали район по протраленной полосе и уничтожали артиллерийским огнем макеты всплывших на поверхность мин. Все задачи были успешно выполнены. Удачная операция по тралению позволила отряду быстро и без потерь выйти в заданный район, чтобы выполнить боевую установку.