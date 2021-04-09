«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)

Контракт о покупке Украиной французских истребителей Rafale, если он таки будет заключен, будет выгоден только Франции, уверен украинский военный эксперт. Он подробно и предельно популярно объясняет — почему, сравнивая как технические характеристики Rafale, F-16 и F-35, так и их стоимость.

Эммануэль Макрон во время визита в Киев, который должен состояться летом, будет предлагать Украине закупать у Франции истребители Rafale, чтобы заменить имеющиеся на вооружении у нашей армии самолеты советского образца.

Rafale - это не самый лучший, но один из самых дорогих самолетов-истребителей на рынке.

Если его оценивать с точки зрения боевых характеристик, то гораздо лучшим для Украины вариантом был бы F-16 в израильской модернизации. Израильский F-16 кардинально отличается от американского F-16, и именно ими сегодня разносят Сирию, а российские системы ПВО просто не замечают, как израильские пилоты подлетают к цели и бомбят ее с минимальной дистанции.

Rafale "хромает" на системы боевого управления и навигации, а это, соответственно, ограничивает боевые возможности самих самолетов. Французские системы далеко не лучшие в мире. Например, системы навигации Израиля покупают даже США и устанавливают на свои самолеты, поскольку на сегодняшний день это лучшие системы в мире. Израильский F-16 с дистанции 110 км может наносить удары ракетами "воздух-земля", Rafale - максимум с 50-70 км, не более. При этом Rafale видит цель на расстоянии всего 30-50 км, тогда как F-35 видит цель с дистанции 200 км. Таким образом, вражеский пилот даже еще не соображает, что он уже на радаре у пилота F-35, и когда они сближаются на дистанцию 110 км, вражеский пилот уже получает ракету в борт, даже не зная, что перед ним вдалеке F-35.

Так что Rafale однозначно уступает другим. Если их модернизировать и оснащать более современными системами навигации, тогда цена и так дорогого самолета еще больше подскочит.

Попытки Макрона навязать такой контракт Украине - понятны. Франция ищет способы поддержать собственную экономику в условиях кризиса. Франция активничает на рынке вооружений, потому что лучший толчок для экономики - это гонка вооружений. Если США могут себе позволить вложить 0,5 триллиона долларов в ракеты средней и малой дальности, что они и сделали в 2020 году, то Франция такого себе позволить не может. Потому она оформила один оборонзаказ на авианосец и два атомных реактора, а теперь пытается всем всучивать свои образцы вооружений. С точки зрения французского государства, Макрон - молодец, потому что пытается спасти экономику Франции и всюду пытается продвинуть французские интересы.

Украина уже семь лет не может определиться, что ей делать: отказываться от старой советской техники, которая сегодня выпускается и модернизируется только в России, и купить натовскую, но - какую: канадские F-18, американские F-16, израильские F-16 (но тогда Америка обидится), французские Rafale? Весь мир покупает американские F-35. Для нас это стратегический вопрос.

Вопрос выбора самолетов на вооружении войска невероятно важен, потому что авиация государства - это раз и навсегда. Нельзя накупить десяток разных типов самолетов, потому что государство просто разорится на их техобслуживании и ремонте. Украине нужно точно и один раз определиться, какой вид авиации мы берем, потому что нужно будет закупить запчасти, оборудование для техобслуживания, постоянно готовить пилотов и специалистов по обслуживанию и ремонту этих самолетов.

Цена одной машины Rafale - это 150-170 миллионов долларов. Индия в 2020 году закупила их примерно по 240 миллионов долларов за единицу. Цена очень зависит от систем вооружения: если, допустим, подвесы делаются для ракет класса "воздух-воздух", то будет одна цена, если есть ракеты "воздух-земля", то цена будет совсем другая.

Франция будет не просто предлагать закупать Rafale, а еще и давать под это кредит в размере 1,5 миллиардов евро. Однако сумма не так уж велика: за 1,5 миллиарда евро мы купим 8-10 самолетов. Это фактически всего лишь одна эскадрилья. Получается, что сделка будет выгодна исключительно Франции, которая навяжет нам контракт, заработает на этом, обеспечит свои предприятия заказами, а потом еще много-много лет будет продавать нам комплектующие.

Вроде бы одним из аргументов Парижа, который должен будет убедить Киев в выгоде такой сделки, будет существенная разница в цене по сравнению с американскими F-35, о которых мечтает Украина. F-35 - это вообще недосягаемая для Украины высота, такой вариант даже не обсуждается.

В общем, Украине лучше начать с F-16 или с канадских F-18, ведь цена будет на порядок меньше, чем у французского Rafale.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт