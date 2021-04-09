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Интерфакс-АВН

Пашинян считает свои переговоры с Путиным эффективными

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: militarynews.ru

Ереван. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил удовлетворение результатами переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

"Могу сказать, что очень доволен результатами встречи. Конечно, с президентом России установлены очень открытые отношения, особенно отношения за последние месяцы своим характером стали очень непосредственными. И сегодня мы обсудили все вопросы двусторонней повестки, затронули вопросы региональных, даже международных отношений", - сказал Пашинян на встрече с членами "Ассоциации армянских юристов" в Москве в среду.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян отметил, что встреча с президентом России прошла эффективно.

"Документа не подписано, но говорили о ряде документов, в том числе в сфере безопасности, о дальнейшей реализации подписанных в прошлом документов. Хотя эти документы или соглашения реализуются также сегодня. Знаете, что имеем соглашение о совместной армяно-российской группировке войск и соглашение о совместной региональной системе ПВО, которые действуют", - сказал премьер Армении.

Пашинян сообщил, что с президентом России обсуждались вопросы конкретного плана и механизмов реализации положений этих соглашений.

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Страны
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
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