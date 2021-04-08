Учение «Запад-2021»: оборона должна быть активной

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021» носит сугубо оборонительную направленность. Об этом 2 апреля заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь – начальник главного оперативного управления генерал-майор Павел Муравейко.

Ранее, в декабре прошлого года, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что они пройдут в сентябре и будут направлены исключительно на укрепление военной безопасности Союзного государства.

Об оборонительном характере учения говорилось и 31 марта в Москве на переговорах начальников генеральных штабов двух стран Валерия Герасимова и Виктора Гулевича. «… Основным итогом учения станет обеспечение готовности наших вооруженных сил к защите Союзного государства и демонстрация их совместных возможностей», – подчеркнул Герасимов.

Подобные заявления звучат каждый раз накануне проведения учений «Запад», после чего на них приглашаются международные наблюдатели, в том числе представителей стран-членов НАТО.

Имея богатый опыт проведения мероприятий совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России, высшее военное командование обеих стран таким образом предваряет нездоровую шумиху вокруг «Запада-2021», которую так любит нагнетать западное информационное сообщество.

К сожалению, западные СМИ и евроатлантические чиновники патологически невосприимчивы к любой точке зрения, которая отличается от декларируемой ими самими. Поэтому традиционно «объединенный Запад» использует совместные учения Беларуси и России (как правило, проводимые на белорусской территории) для своих очередных инсинуаций и обвинений руководства Союзного государства в агрессивной политике.

Об этом уже высказался ряд военных экспертов.

Один из них, обозреватель по вопросам национальной безопасности журнала «The National Interest», младший научный сотрудник Центра национальных интересов и аспирант Американского университета Марк Эпископос (Mark Episkopos), вспоминая учения «Запад-2017», обращает внимание на то, что они «были незамедлительно осуждены НАТО».

«Учения «Запад-2021», проходящие вслед за беспорядками в Беларуси и ростом военной напряженности в Балтийском регионе, также будут объявлены Североатлантическим альянсом провокационными. … Конечно же, как и прежде, речь будет идти о необходимости повышения транспарентности учений и тому подобных вещах», – добавляет экс-посол США на Украине, научный сотрудник Стэнфордского университета Стивен Пайфер.

Добавить здесь нечего, все и так понятно.

Примечательно, что ажиотаж, привычно создаваемый западными партнерами, также привычно прикрывает их собственную деятельность по продвижению НАТО на восток и активизацию мероприятий оперативной и боевой подготовки альянса в Восточноевропейском регионе с одновременным наращиванием их масштабов.

Так было в случае с «Anaconda-2018», и в случае с «Defender Europe – 20», так происходит и сейчас с «Defender Europe – 21».Для участия в маневрах Пентагон перебрасывает в Европу 53-ю пехотную бригаду, 82-ю воздушно-десантную дивизию и даже кавалерийский полк. Другими словами – очень много американских военных. Согласно легенде к этому учению, силы НАТО будут атаковать не что иное, как Калининградскую область! Силы и средства логистического обеспечения – в Болгарии, Черногории и Румынии.

Знание всего этого как-то не располагает к успокоению. Видимо поэтому Беларусь, находясь в военном союзе с Россией, уже давно и целенаправленно выстраивает оборонительную стратегию. Другое дело, что согласно всем военным учебникам, оборона, помимо всего прочего, должна быть «устойчивой и активной».

Об этом, кстати, тоже говорил генерал-майор Муравейко, отвечая на уточняющий вопрос корреспондента «Sputnik» об учениях «Запад-2021»: «…действительно будут отрабатываться наступательные действия соединений, подразделений и воинских частей. Потому что оборона должна быть активной и обеспечивать решение тех задач, которые дадут наибольший эффект для защиты своей земли».

Кроме того, он подчеркнул, что «все мероприятия направлены на демонстрацию нашей решимости и готовности защищать суверенитет и независимость наших стран».

Владимир Вуячич