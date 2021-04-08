Американцы сделали автономный противодроновый дрон с сеткой.

Американская компания Aurora показала мультикоптер для борьбы с другими дронами. Аппарат MIDAS действует в паре с наземным переносным радаром и способен без вмешательства оператора сбивать небольшие мультикоптеры с помощью сетки. Информация размещена на сайте компании.

Меры противодействия малым БПЛА нужны по самым разным причинам: любительские дроны могут случайно залететь в запретную воздушную зону, помешать тушению пожара с воздуха, их могут использовать злоумышленники для переброски контрабанды в тюрьмы и через границу, а также для промышленного шпионажа. Есть и более угрожающие сценарии: террористы делают из мультикоптеров бомбардировщики, а мексиканские картели используют дроны-камикадзе.

Для борьбы с малыми беспилотниками используют самые разные методы, от глушения управляющего радиоканала или сигнала GPS до физического воздействия на летательный аппарат. Последнее подразумевает физическое уничтожение дрона с помощью огнестрельного оружия, лазеров или источников направленного микроволнового излучения, стрельбу сетями, отлов дронов с помощью сетей на других БПЛА и даже использование дрессированных хищных птиц. Подробнее о методах борьбы с дронами читайте в нашем материале «Пожужжи мне тут».

Инженеры фирмы Aurora Flight Sciences продемонстрировали квадрокоптер MIDAS, который предназначен для охраны территории от других дронов. Аппарат без участия оператора патрулирует охранную зону под управлением бортового компьютера. Для поиска целей MIDAS использует собственные оптические датчики и наземный переносной радар. Обнаружив цель в охранной зоне, квадрокоптер приближается и сбивает нарушителя выстрелом опутывающего снаряда из пневматической пушки.

Примечательно, что беспилотник наводит сеткомет на цель с помощью пропеллеров на поворотных механизмах, которые позволяют аппарату менять положение рамы в пространстве, зависнув на месте. Компания утверждает, что на MIDAS можно кроме сеткомета установить и другую полезную нагрузку.

Схожие разработки создают и в России. Ранее в этом году концерн ВКО «Алмаз-Антей» провел испытания модернизированного беспилотника-перехватчика «Волк-18». Этот квадрокоптер вооружен тремя сеткометами, а по израсходовании боеприпаса способен протаранить дрон нарушителя.

Дмитрий Логинов