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Британцы установят на атомные подлодки самолетную ЭДСУ

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Британцы установят на атомные подлодки самолетную ЭДСУ
Британцы установят на атомные подлодки самолетную ЭДСУ.
Источник изображения: Royal Navy

На британских атомных подводных лодках класса «Дредноут», которые заменят субмарины «Вэнгард», будет электродистанционная система управления (ЭДСУ), как у самолетов. Она автоматизирует контроль за курсом, килевой качкой, глубиной погружения и плавучестью корабля и позволит операторам просто задавать нужные показатели, сообщает компания BAE Systems.

В авиации ЭДСУ пришла на смену механической системе управления. Она заменила тросы и тяги, передающие сигналы от штурвала и педалей к аэродинамическим управляющим поверхностям, на электрические импульсы. Если у самолета есть ЭДСУ, команды от пилота поступают в компьютер (или компьютеры). Компьютер рассчитывает, в каком положении должны находится аэродинамические поверхности, чтобы получить желаемый результат, и управляет исполнительными приводами. В системе сразу запрограммированы все ограничения, защищающие самолет от перегрузки и превышения скорости. Поэтому вероятность, что самолет с ЭДСУ уйдет в сваливание или штопор, очень низкая. На коммерческие самолеты первой установила ЭДСУ компания BAE. Ее системы электродистанционного управления стоят в Airbus A320, Boeing 737, Bell 525 и Bombardier CRJ.

Под водой архитектуру ЭДСУ уже используют на американских подводных лодках типа «Вирджиния». Система управления кораблем отвечает за все маневрирование и динамические операции субмарины. Работает она по схожему с авиацией принципу. Оператору не нужно управлять каждым движением субмарины. Он задает глубину и скорость, а компьютер передает сигналы на рули и в кормовую часть. Но на большинстве подлодок такой системы нет. Так, ход «Вэнгардов» вручную задают рулевые с помощью механических ручек управления.

У следующего поколения британских атомных подлодок класса «Дредноут», которые заменят «Вэнгарды», появится аналог ЭДСУ. Активная система управления кораблем (Active Vehicle Control Management — AVCM) будет отвечать за все аспекты маневрирования, включая курс, глубину погружения, килевую качку и плавучесть. Это позволит операторам не контролировать каждое движение субмарины вручную, а просто задавать нужные показатели. Детали разработки компания BAE Systems —разработчик «Дредноутов» — не раскрывает.

Ожидается, что подлодки класса «Дредноут» заменят «Вэнгарды» в 2030-х годах. Длина корпуса подлодок нового поколения будет 153,6 метра, а водоизмещение — более 17 тысяч тонн. Две из четырех субмарин уже строятся.

Ранее мы рассказывали, что стратегические атомные подлодки королевского флота получат новые водо-водяные ядерные реакторы Rolls-Royce PWR 3 с улучшенной конструкцией водяных контуров и автоматической системой защиты от протечек. Каждый корабль сможет нести до 12 баллистических ракет Trident II D5.

Василиса Чернявцева

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Страны
Великобритания
США
Продукция
Boeing-737
Trident II
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