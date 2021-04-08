Росатом и Сбербанк начинают сотрудничество в квантовых технологиях.

Сбербанк и совместное предприятие "Квантовые технологии" (Росатом) заключили соглашение и приступают к сотрудничеству в области развития квантовых технологий. Документ подписали директор управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов и руководитель проектного офиса Госкорпорации «Росатом» по квантовым технологиям, глава Национальной квантовой лаборатории Руслан Юнусов.
Совместное предприятие “Квантовые технологии” создано для реализации дорожной карты по развитию этого направления в России. Российский квантовый центр в СП представляет экспертную базу. Банковский сектор — одна из перспективных отраслей для применения квантовых технологий, например, в части защищенной передачи данных. И начало сотрудничества с крупнейшим финансовым институтом страны — это большой шаг в сторону практической плоскости применения квантовых технологий в ближайшем будущем.
Ефимов отметил — такое партнерство нужно для практического развития решений на основе квантовых технологий, когда они выйдут на необходимый уровень технологической зрелости.
Юнусов в свою очередь рассказал о необходимости квантовых технологий в финансовом секторе.
В 2017 году Сбербанк уже работали совместно с экспертами в квантовых технологиях — РКЦ: они запустили линию связи с квантовой защитой между двумя московскими офисами. Теперь стороны планируют обмен опытом, информацией, а также будут проводить мероприятия и организовать совместные экспертные группы. Со стороны Росатома — сильная экспертиза в области квантовых технологий, которая объединила сильнейшие российские научные школы. Сбербанк привнесет в сотрудничество многолетнюю наработанную технологическую базу.