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Industry Hunter

Росатом и Сбербанк начинают сотрудничество в квантовых технологиях

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Росатом и Сбербанк начинают сотрудничество в квантовых технологиях
Росатом и Сбербанк начинают сотрудничество в квантовых технологиях.
Источник изображения: industry-hunter.com

Сбербанк и совместное предприятие "Квантовые технологии" (Росатом) заключили соглашение и приступают к сотрудничеству в области развития квантовых технологий. Документ подписали директор управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов и руководитель проектного офиса Госкорпорации «Росатом» по квантовым технологиям, глава Национальной квантовой лаборатории Руслан Юнусов.

Совместное предприятие “Квантовые технологии” создано для реализации дорожной карты по развитию этого направления в России. Российский квантовый центр в СП представляет экспертную базу. Банковский сектор — одна из перспективных отраслей для применения квантовых технологий, например, в части защищенной передачи данных. И начало сотрудничества с крупнейшим финансовым институтом страны — это большой шаг в сторону практической плоскости применения квантовых технологий в ближайшем будущем.  

Ефимов отметил — такое партнерство нужно для практического развития решений на основе квантовых технологий, когда они выйдут на необходимый уровень технологической зрелости.

Квантовые технологии в свою очередь способны изменить бизнес-модели во многих отраслях: от искусственного интеллекта до фармацевтики и транспорта. Для Сбера ключевое значение имеет безусловная защищенность обмена данными и быстродействие вычислительных мощностей, которые способны обеспечить квантовые технологии. — Альберт Ефимов, директор управления исследований и инноваций Сбербанка.

Юнусов в свою очередь рассказал о необходимости квантовых технологий в финансовом секторе.

Координация действий и совместная работа с ведущим финансовым институтом России, Центральной и Восточной Европы позволит достичь синергетического эффекта в индустрии финтех и значительно упрочить национальные позиции. — Руслан Юнусов, руководитель проектного офиса Госкорпорации «Росатом» по квантовым технологиям, глава Национальной квантовой лаборатории.

В 2017 году Сбербанк уже работали совместно с экспертами в квантовых технологиях — РКЦ: они запустили линию связи с квантовой защитой между двумя московскими офисами. Теперь стороны планируют обмен опытом, информацией, а также будут проводить мероприятия и организовать совместные экспертные группы. Со стороны Росатома — сильная экспертиза в области квантовых технологий, которая объединила сильнейшие российские научные школы. Сбербанк привнесет в сотрудничество многолетнюю наработанную технологическую базу.

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Страны
Россия
Компании
Росатом
Проекты
AI
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