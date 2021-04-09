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Известия.ru

Робота-манипулятора создали в России для работы в космосе

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

На тематической выставке «День инноваций Минобороны России» в технополисе «Эра» представлен робот-манипулятор с обратной тактильной связью. Его можно использовать в космосе и под водой, рассказали 7 апреля журналистам в военном ведомстве.

«Разработка предназначена для выполнения сложных пространственных операций с высокой точностью и скоростью», — отметили в Минобороны.

Преимущество робота в его небольшой массе, высокой мощности и возможности оснащения манипуляторов обратной связью.

На роботе установлены системы технического зрения, которые позволяют устанавливать манипуляторы на мобильных носителях в составе робототехнических комплексов. Также роботов можно использовать на военной технике.

Устройство может служить манипулятором для спутника-инспектора, технического обслуживания и ремонта космических аппаратов, для развертывания и обслуживания антенн космического базирования.

Как манипулятор для работы в составе автономных необитаемых подводных аппаратов и в составе комплексов для проведения различных работ робот можно использовать на флоте.

27 марта сообщалось о запуске в головном институте «Роскосмоса» ЦНИИмаш и ракетно-космической корпорации «Энергия» работ по созданию первого российского человекоподобного робота, который выйдет в открытый космос.

Робот будет выглядеть как торс человека без ног и будет копировать движения оператора, который в специальном костюме будет находиться на МКС или в Центре управления полетами.

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Минoбороны РФ
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