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Деловая газета "Взгляд"

Пашинян пытается задобрить Россию и своих генералов

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Сохранение контактов с Путиным может стать спасительным якорем для Пашиняна
Сохранение контактов с Путиным может стать спасительным якорем для Пашиняна.
Источник изображения: Михаил Климентьев/ТАСС

Армянский премьер Никол Пашинян снова прилетает в Москву – и на этот раз с целым букетом новостей, которые призваны создать положительный фон для его общения с президентом России. Это касается его отношения как к российскому оружию, так и к представителям армянского генералитета. Почему риторика Пашиняна внезапно так изменилась?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник сообщил, что 7 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества. Армянский руководитель заявил, что в приоритете у Еревана – оснащение вооруженных сил республики современным вооружением.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что на предстоящих переговорах стороны обсудят применение на практике договоренностей по Карабаху и предстоящие в июне внеочередные выборы в армянский парламент. Но Пашинян, заметим, сделал акцент именно на военно-технической составляющей. Премьер Армении подчеркнул, что республика уже начала реформы в армии, "которые осуществляются в тесном сотрудничестве с российскими партнерами". Эти заявления армянского лидера в канун поездки в Москву резко контрастируют с его же скандальным отзывом о якобы низком качестве российских комплексов "Искандер", поставленных в свое время Армении.

Как известно, интервью, в котором Пашинян заявил, что данные ракеты на карабахском фронте "взорвались лишь на 10%", стало формальным поводом для открытого включения армянского генералитета в противостояние с премьером. Военные и без того вменяли Пашиняну претензию за фактическое поражение в войне 2020 года – но в начале марта в прессе и блогосфере пошли разговоры едва ли не о генеральском путче. Недовольство спекуляциями Пашиняна выразили и в Минобороны России. Возможно, заявление Пашиняна о готовности углубить военно-техническое сотрудничество с Россией является завуалированной формой извинений за тот ущерб, который могло нанести репутации российского оружия его высказывание по поводу "Искандеров".

Кроме того, складывается впечатление, что острая фаза внутриполитического кризиса в Армении миновала. Пашинян объявил досрочные выборы в парламент – который должен либо переназначить правящего премьера, либо назвать нового руководителя республики. Объявление о июньских выборах, на которых оппозиция рассчитывает взять большинство и законным образом отправить в отставку Пашиняна, сбавило остроту уличного противостояния.

В канун поездки Пашиняна в Россию армянская власть сделала еще один жест дружбы – одновременно в адрес оппозиции и Москвы. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, за зимними уличными протестами стояли экс-президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, представители так называемого карабахского клана. После того, как революция 2018 года свергла "карабахца" Саргсяна и привела к власти Пашиняна, суд в ускоренном порядке стал рассматривать дело Кочаряна, возбужденное по статье "свержение конституционного строя" (бывшему главе государства вменяли в вину жесткий разгон Майдана 2008 года, в которых принимал участие радикальный оппозиционер Пашинян).

Во вторник ереванский суд прекратил уголовное преследование экс-президента Кочаряна, известного давними добрыми отношениями с российским лидером. Причина любопытна – на прошлой неделе Конституционный суд Армении признал статью "свержение конституционного строя", по которой судят бывшего главу государства, противоречащей двум статьям Основного закона – и недействительной. Экс-президент еще в понедельник сообщил, что намерен участвовать во внеочередных парламентских выборах, передал ТАСС.

Одновременно было прекращено уголовное преследование бывшего генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генерал-полковника армянской армии Юрия Хачатурова. Военный, в прошлом также возглавлявший Генштаб, проходил по тому же, что и Кочарян, делу о событиях 2008 года. Хачатуров был досрочно отозван с поста руководителя ОДКБ осенью 2018-го, менее чем через полгода после прихода Пашиняна к власти. Этот демарш новых властей Еревана вызвал раздражение в Москве.

Сейчас одновременно с Кочаряном и Хачатуровым был освобожден другой высокопоставленный военный, генерал Сейран Оганян, министр обороны Армении при Саргсяне и еще один видный представитель карабахского клана.

Во вторник Пашинян констатировал в комментарии РИА "Новости", что его отношения с армейским руководством нормализовались, военные вместе с правительством работают над укреплением безопасности страны. В этой связи весьма показательным выглядит акцент премьера на том, что в беседе с Путиным будет идти речь о переоснащении армянской армии российским оружием.

"Очевидно, что Пашинян может попросить два вида вооружений у России – средства противовоздушной обороны и технику, предназначенную для РЭБ (радиоэлектронной борьбы)", – предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Собеседник полагает, что Ереван будет вести речь о покупке современных средств вооружения по схеме, появившейся при предыдущих армянских властях – в счет выплат по российскому кредиту.

Что же касается политической составляющей визита Пашиняна в Москву, то надо понимать – его общение с российским руководством используется премьер-министром Армении для сохранения и удержания своего рейтинга,

заметил депутат Госдумы Константин Затулин. Главный вопрос в том, почему Москва согласилась принять армянского лидера, с которым все эти годы складывались не самые простые отношения. Отметим, что, с одной стороны, в Кремле подтвердили, что Путин на прошлой неделе пообщался по телефону с экс-президентом Кочаряном. С другой, Москва готовится принять на высоком уровне действующего лидера Пашиняна.

По мнению Затулина, сейчас правящий премьер Армении пытается использовать в своих целях обеспокоенность Москвы судьбой урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. При этом Пашинян осознает, что в сложившейся ситуации Россия для армян – спасительный якорь, заметил собеседник. "Главный вопрос в конечном счете заключается в том, уверено ли руководство России в том, что наш союзник Армения находится в надежных руках, когда страной руководит Пашинян", – рассуждает депутат.

Затулин выразил сомнение в том, что у лидера России существует такая уверенность. "Владимир Путин уже занял позицию, при которой он не собирается вмешиваться во внутренние дела Армении. И это правильно, учитывая эмоциональность и политизированность армянского электората. И хотя Пашинян будет использовать эту встречу для того, чтобы показать себя как единственного политика в стране, способного беседовать с Путиным, это вовсе не гарантирует ему победу на выборах", – рассуждает собеседник.

Схожей позиции придерживается политолог, проректор РЭУ имени Плеханова, член Общественной палаты России Сергей Марков. По его мнению, Пашинян преследует две задачи, которые хочет решить с помощью визита в Москву.

"Во-первых, он стремится понять, поддерживает ли его Россия на предстоящих выборах.

Во-вторых, ему важно примириться с армянской диаспорой в Москве, которая сейчас настроена резко против Пашиняна и выступает в поддержку его главного противника – Кочаряна", – считает эксперт. Марков допускает, что визит в Москву добавит Пашиняну определенную долю голосов избирателей. "Я думаю, что та часть электората, которая не тяготеет ни к одному из кандидатов, после этой встречи может махнуть рукой и отдать свой голос ему", – отметил собеседник.

Что же касается собственно бесед российского и армянского руководителей, то главной темой может стать переговорный процесс по Карабаху, работа российских миротворцев на линии соприкосновения, а также судьба армянских пленных, которые находятся в Азербайджане и которых Баку не выдает, полагает ереванский политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян.

Собеседник сомневается, что в ходе переговоров будут достигнуты какие-то весомые прорывы. "Во всяком случае каким-то образом стороны будут пытаться сверить часы по довольно широкой группе проблем", – предположил эксперт.


Елена Лексина, Михаил Мошкин

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